Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hạnh (SN 1985, ở Lào Cai) về tội "Giết người".

Hạnh vốn là thợ xây tại công trường xây dựng Địa chất thủy văn (phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP HN). Bị cáo ăn ngủ tại lán công trường cùng với người quản lý công nhân tại công trình là anh Bùi Văn S. (SN 1990, quê Phú Thọ) và một số công nhân khác, trong đó có chị Bàn Thị S. (SN 1988, quê Lào Cai).

Theo cáo buộc, khoảng 19h30, ngày 22/10/2024, sau khi ăn cơm tối xong, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi về chiếc quần nhỏ bị mất của mình. Do bị cáo nói nhiều về chuyện này nên chị S. bảo: “Mất rồi thì thôi, không nói nữa, đi ngủ đi”.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Đến giờ đi ngủ, Hạnh và chị S. có cãi cự, to tiếng trong việc mâu thuẫn về chỗ ngủ. Khi đó, anh S. sang nhắc nhở Hạnh thì bị cáo tỏ thái độ bực tức và chửi lại dẫn đến đánh nhau. Hạnh bị anh S. đấm vào tai nên đau và ấm ức.

Do được mọi người can ngăn, Hạnh và anh S. đi về phòng ngủ của mình để ngủ. Khoảng 20 phút sau, Hạnh dậy, ra ngoài mua thuốc lá.

Lúc đó, thấy anh S. đang đứng rửa mặt ở khu vực tầng 1 của công trình, vì chưa nguôi bực tức, Hạnh đã quay lại giường ngủ lấy 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) rồi tiến tới trước mặt anh S. Bị cáo dùng tay trái túm lấy tay phải của anh S., trong khi tay phải cầm dao đâm 1 nhát trúng sườn, ngực trái và trúng vào tim nạn nhân.

Bị tấn công, anh S. bỏ chạy và bị Hạnh cầm dao truy sát. Khi anh S. chạy đến núp sau lưng anh Bùi Văn L. (công nhân) thì bị Hạnh cầm dao đâm liên tiếp về phía anh S., trong đó 2 nhát trúng vùng cổ và ngực nạn nhân.

Nhát dao cắt vào cơ vùng cổ phải và cắt đứt các nhánh của động mạch cảnh bên phải của anh S. Thấy vậy, anh L. đẩy Hạnh ra và hô hoán mọi người đến can ngăn.

Lúc đó, anh S. ngã ngửa ra sàn bê tông. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngày 23/10/2024, Cơ quan công an bắt khẩn cấp Đặng Văn Hạnh để điều tra về hành vi giết người. CQĐT xác định, nạn nhân tử vong do mất máu cấp không hồi phục.