Chiều 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy chở Quân phóng với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm (hướng về Âu Cơ), cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi đó, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường, đảm bảo an toàn cho buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện nhóm thanh niên có hành vi vi phạm, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, tông trực diện vào Đại úy Lê Đình Công - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội.

Cú va chạm khiến Đại úy Công cùng hai đối tượng ngã xuống đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Nam và Quân, đồng thời đưa cả ba người vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.