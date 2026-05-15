Hôm nay (15/5), TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Bị cáo Hùng chính là người đã tưới xăng, đốt quán trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương đêm 18/12/2024.

Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã mua xăng rồi phóng hỏa quán cà phê gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và gây thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Dù nhận thức rõ việc đổ xăng đốt quán cà phê có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo vẫn thực hiện.

Bị cáo tại tòa. Ảnh" T.N

Vì vậy, HĐXX nhận thấy cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đám cháy bất ngờ

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, bị cáo Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại quán, Hùng gọi một lon bia và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên thông báo hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một vị khách (hiện chưa xác định nhân thân) hỏi bị cáo: “Vì sao mày uống bia mà không trả tiền?” và tát Hùng vài cái, đồng thời nhắc: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải trả tiền đàng hoàng”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, bị cáo quay lại quán và ngồi uống bia một mình. Khi đó, ngoài một số nhân viên quán, còn có hai nhóm khách khác. Bị cáo Hùng gọi một chai bia và một bao thuốc lá. Sau khi uống vài ngụm, ông ta yêu cầu nhân viên chỉ ra người đã đánh mình trước đó nhưng nhân viên quán trả lời không biết người đó là ai.

Thấy vậy, một người tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (khách của quán) gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện và đã đánh bị cáo.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi mua xăng rồi quay lại quán, đổ xăng ra trước cửa quán, châm lửa đốt. Ngọn lửa khiến Hùng bị bỏng mặt, cháy giày và quần. Bị cáo đi bộ về đường Hoàng Quốc Việt, vào nhà một người họ hàng và nói: “Tao vừa đốt quán, tao xin cái quần để đi đầu thú”. Sau khi mượn được quần, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội để đầu thú.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương; đồng thời hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy và nhiều tài sản khác. Cơ quan điều tra xác định 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn, với tổng thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 10/1998, Hùng từng bị Tòa án phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tháng 11/2005, bị cáo tiếp tục bị TAND huyện Từ Liêm (cũ) xử 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.