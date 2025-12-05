Đây là kết quả của Kế hoạch 428 do Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội phối hợp thực hiện, đánh dấu lần đầu tiên một tuyến metro tại Việt Nam đồng thời vận hành ba nền tảng công nghệ quản trị hiện đại.

Các đại biểu nhấn nút công bố hệ thống soát vé tự động định danh, nhận diện sinh trắc học với tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Báo cáo tại lễ công bố, ông Khuất Việt Hùng – Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro, cho biết việc đưa ba công nghệ mới vào hoạt động giúp cải thiện quản trị, tăng cường an toàn – an ninh và mang tới trải nghiệm thông minh, thuận tiện hơn cho hành khách.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Hà Nội Metro đã hoàn thành nâng cấp đầu đọc đa chuẩn tại toàn bộ 12 ga tuyến 2A, cho phép chấp nhận CCCD gắn chip, thẻ NFC, mã QR và thẻ ngân hàng chuẩn EMV. Hệ thống camera AI lắp tại lối soát vé cho phép so khớp sinh trắc học với dữ liệu định danh, bảo đảm an toàn và bảo mật.

Đơn vị cũng đã kết nối kỹ thuật với Trung tâm RAR của Bộ Công an, tiến tới cho phép mua vé tích hợp qua VNeID và Hub giao thông quốc gia.

Các đại biểu tham quan hệ thống soát vé sinh trắc học tại ga Cát Linh.

Đại tá Vũ Trọng Dự – Trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an đánh giá, hệ thống soát vé sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến metro 2A mang lại nhiều lợi ích như: giúp người dân đi lại nhanh, tiện, không cần giấy tờ hay xếp hàng; giúp doanh nghiệp vận hành minh bạch, giảm thất thoát và nâng cao chất lượng phục vụ; hỗ trợ Thành phố quản lý giao thông thông minh, an toàn, giảm ùn tắc.

Đại tá Vũ Trọng Dự cũng khẳng định, các nền tảng định danh điện tử, sinh trắc học đang đi vào đời sống theo tinh thần Nghị quyết 57 và Đề án 06.

Hệ thống không chỉ kiểm soát vé mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái giao thông số gắn kết chặt chẽ với VNeID.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết với nền tảng thanh toán mở EMV, hành khách có thể đi metro bằng một chạm qua mã QR, thẻ ngân hàng, Apple Pay, ví điện tử; các nhóm ưu tiên có thể dùng CCCD gắn chip hoặc VNeID tích hợp trên ứng dụng Hà Nội Metro. Nhờ đó không còn cảnh xếp hàng mua vé hay phải chuẩn bị tiền lẻ.

Việc áp dụng chuẩn công nghệ toàn cầu giúp Hà Nội trở thành đô thị tiên phong có hạ tầng vận tải tương thích quốc tế, tăng sức hấp dẫn đầu tư – du lịch và tạo nền tảng kết nối liên thông với các phương thức giao thông khác.

Theo Phó Chủ tịch TP, thành công của giai đoạn 1 vượt ra ngoài phạm vi của một dự án công nghệ đơn lẻ. Đó là, lần đầu tiên Việt Nam vận hành giao thông công cộng theo mô hình tích hợp định danh số – sinh trắc học – thanh toán mở; lần đầu tiên dữ liệu hành khách, vận hành và thanh toán được tập trung trên một nền tảng; lần đầu tiên Hà Nội có cơ sở xây dựng chính sách trợ giá theo nhóm đối tượng, tần suất và hành vi sử dụng thay vì tính bình quân như trước.

Ứng dụng Hà Nội Metro hiện có trên App Store và Google Play, hỗ trợ “tap & go” và vé ưu đãi qua định danh số. Sau hơn 2 tháng thử nghiệm, hệ thống đã phục vụ hơn 1 triệu lượt khách với gần 400.000 vé được bán, nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Từ ngày 16/12/2025, Hà Nội Metro sẽ triển khai giai đoạn 2: nâng cấp 30% cổng soát vé tuyến 3.1, đưa vào khai thác từ 1/1/2026 và hoàn thành hệ thống AFC dùng chung cho hai tuyến 2A và Nhổn – ga Hà Nội (tuyến số 3) vào tháng 2/2026. Hệ thống mới cho phép quản lý tập trung dữ liệu sản lượng – doanh thu theo thời gian thực, tạo nền tảng kết nối vé liên thông toàn mạng.