Liệt tứ chi sau tổn thương tủy cổ

Bà N.T.H (68 tuổi, trú tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) bị phình và thoát vị ra sau các đĩa đệm cột sống cổ, gây chèn ép nặng ống sống, tủy cổ và các rễ thần kinh. Bệnh nhân cũng có phù tủy cổ, tiền sử nhồi máu tiểu não và viêm tủy cổ.

Trước đó, bà H. từng chữa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Sau khi ra viện, bà tiếp tục điều trị tại chuyên khoa Ngoại Thần kinh và Phục hồi chức năng, sử dụng thuốc theo đơn.

Tuy nhiên, tổn thương tủy cổ để lại hậu quả nặng nề, khiến chức năng vận động của bà H. suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân còn mắc đái tháo đường type 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Bà H. đang tập vận động bàn tay. Ảnh: BSCC.

Bà H. luôn tê buồn, dị cảm ở cả tay và chân. Sức cơ hai tay và hai chân đều suy giảm rõ rệt nên không thể tự đi lại, phải di chuyển bằng xe kèm theo tiểu tiện không tự chủ.

Gia đình đã đưa bà H. tới Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) phục hồi chức năng với hy vọng tìm cơ hội tự đi lại.

Kiên trì phục hồi từng vận động

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Bùi Thị Liên - Khoa Phục hồi Chức năng cho biết, với trường hợp của bà H, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ kết hợp điều trị nội khoa với vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và một số phương pháp y học cổ truyền.

Bệnh nhân được tập vận động có trợ giúp nhằm duy trì tầm vận động của khớp, hạn chế cứng khớp và kích thích hoạt động của các nhóm cơ suy yếu.

Khi khả năng vận động được cải thiện, bệnh nhân tiếp tục tập kiểm soát tư thế, tập đứng, chịu trọng lượng và tập đi dưới sự hướng dẫn. Các phương pháp như xoa bóp, chiếu hồng ngoại, vận động có trợ giúp, điện châm, thủy châm cũng được kết hợp nhằm hỗ trợ cải thiện sức cơ, vận động và cảm giác.

Bà H. đang tập đi. Ảnh: BSCC.

Nếu như ngày đầu nhập viện, bệnh nhân không thể tự đi lại, phải di chuyển bằng xe lăn và phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc thì sau 21 ngày, khả năng vận động của bà đã có những thay đổi rõ rệt.

Từ các bài tập vận động có trợ giúp, bà H. từng bước tăng sức cơ, tập kiểm soát tư thế, tập đứng và chịu trọng lượng. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu làm quen với việc di chuyển bằng khung tập đi.

Những bước đi đầu tiên dù vẫn cần sự hỗ trợ của dụng cụ nhưng là dấu mốc đáng mừng đối với một người từng liệt cả bốn chi. Không chỉ sức cơ được cải thiện, khả năng kiểm soát và phối hợp vận động của các chi cũng có những tiến bộ tích cực.

Bà H. chia sẻ, bản thân luôn khao khát cuộc sống tự chủ, không còn phụ thuộc vào người chăm sóc nên luôn cố gắng tập đi.

Bác sĩ Liên cho biết thêm việc phục hồi chức năng sau tổn thương tủy cổ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa điều trị nguyên nhân, chăm sóc y khoa và tập luyện phù hợp.

Quan trọng nhất, người bệnh cần kiên trì tập luyện theo hướng dẫn chuyên môn. Những tiến bộ đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ dù cử động được một ngón tay, tự ngồi dậy, đứng vững hơn hay nhúc nhích được bước đầu tiên.

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