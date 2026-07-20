Từ 24h ngày 18 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cấp cứu 8 bệnh nhân nam bị ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) trong vụ ngộ độc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn lớn ở Thanh Hóa.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 8 bệnh nhân đều là nam giới, tuổi từ 32 đến 46 tuổi. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, một số ca có kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic, tiêu cơ vân.

Các bệnh nhân được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, các cuộc hội chẩn khẩn cấp, phối hợp liên chuyên khoa đã được thiết lập ngay bên giường bệnh. Các bác sĩ phải đánh giá toàn diện tổn thương, nhiễm độc khí H₂S, tầm soát kỹ lưỡng các nguy cơ các bệnh lý nhiễm trùng và các chấn thương ẩn giấu do nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống bể. Cho tới hiện tại, tình trạng các bệnh nhân đang có dấu hiệu cải thiện nhiều so với khi mới vào viện.

Theo bác sĩ Nguyên, H₂S là một loại khí cực độc, có độc tính ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh tương tự như xianua, bóp nghẹt trực tiếp tất cả các cơ quan, đặc biệt hệ thần kinh trung ương và tim mạch. Ở nồng độ thấp, khí có mùi trứng thối đặc trưng, nhưng ở nồng độ cao, nó lập tức làm liệt dây thần kinh khứu giác khiến nạn nhân hoàn toàn không cảm nhận được mùi.

Thuật ngữ y khoa gọi hiện tượng ngộ độc cấp H₂S liều cao trong không gian kín là "Hội chứng búa tạ ở lò mổ" - nghĩa là người đi vào khu vực có khí độc hít phải sẽ bất tỉnh, các cơ quan ngừng hoạt động, bị quật ngã gần như ngay lập tức, tỷ lệ tử vong tại hiện trường là cực kỳ lớn. Khí này hấp thu rất nhanh, gần như ngay lập tức vào cơ thể và gây kích ứng cực mạnh lên niêm mạc mắt, hệ hô hấp.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh nhiều người dân và ngay cả một số nhân viên y tế tuyến dưới vẫn lầm tưởng các vụ ngạt hầm biogas, giếng khơi là do khí metan (CH₄). Nhưng thực tế, thủ phạm "giết người" hàng loạt trong tích tắc chính là khí sunphua hydro (H₂S). Ở Việt Nam, các vụ tai nạn đau lòng này xảy ra hàng năm và tái diễn nhiều lần trong các hoàn cảnh như khơi giếng, chui xuống bể chứa, bể rác, bể phân, chất thải, cống, hầm chứa cá ở các tàu biển.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 18/7/2026 tại trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam), nằm trên địa bàn xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 ngừi tử vong và nhiều người khác bị thương.

Vụ 5 người tử vong ở Thanh Hóa: Kiểm tra toàn diện trang trại lợn Liên quan đến vụ việc 5 người tử vong tại khu xử lý nước thải của một trang trại chăn nuôi lợn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu khẩn trương kiểm tra, điều tra toàn diện hoạt động của trang trại.