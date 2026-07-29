Mới đây, tại cuộc làm việc giữa Cục CSGT (Bộ Công an) và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Cục CSGT đã đề nghị cần kiên quyết loại bỏ việc cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc do mượn làn đường để vượt xe

Theo thống kê của Cục CSGT, việc vượt xe bằng cách mượn làn đường ngược chiều là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), chiếm trung bình khoảng 15% tổng số vụ.

Gần đây nhất, vào ngày 27/5, Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn qua tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất (Đắk Lắk), do muốn vượt các phương tiện phía trước, Chánh bật tín hiệu, bấm còi rồi điều khiển xe lấn sang làn đường ngược chiều.

Hiện trường vụ TNGT trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L

Thời điểm này, ở chiều đối diện có một xe tải nhỏ đang dừng bên đường và xe máy do anh Tống Viết Tình (30 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Phát hiện xe tải lấn làn, anh Tình phải dừng xe sát vào xe tải đỗ ven đường.

Cùng lúc, cháu T.T.H.N. (15 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đạp điện đi phía sau không xử lý kịp nên ngã xuống đường, bị xe tải do Chánh điều khiển cán tử vong tại chỗ.

Bị can Hoàng Văn Thanh nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: SĐ

Một ngày trước vụ tai nạn trên, ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến trước cổng Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), ông Thanh điều khiển xe lách sang bên trái để vượt một xe ô tô con đi cùng chiều phía trước.

Khi vừa vượt lên, chạy gần song song với xe ô tô con, ông Thanh phát hiện xe máy do anh Y.S.Ê (26 tuổi) điều khiển, chở theo anh Y.D.Ê (35 tuổi, cùng tỉnh Đắk Lắk), đang chạy theo hướng ngược lại, cách khoảng 100m.

Nghĩ rằng xe máy sẽ chủ động tránh xe mình nên ông Thanh vẫn tiếp tục điều khiển xe tải lấn sang phần đường bên trái để vượt xe ô tô con.

Sau khi đi thêm một đoạn, thấy chiếc xe máy đi dần vào giữa đường và không có dấu hiệu nhường đường, ông Thanh liền đạp phanh, giảm tốc độ để điều khiển ô tô về lại phần đường của mình.

Tuy nhiên, lúc này khoảng cách giữa hai xe quá gần nên không kịp xử lý. Vụ va chạm mạnh khiến anh Y.S.Ê và Y.D.Ê tử vong.

Hiện trường vụ TNGT trên Quốc lộ 14. Ảnh: T.L

Hay trước đó là vụ TNGT xảy ra vào 15h ngày 12/8/2024. Thời điểm này, tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ huyện Chư Pưh đi TP Pleiku cũ (tỉnh Gia Lai).

Khi đến địa phận thôn Tao Chor (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cũ), Bình điều khiển xe tải lấn sang phần đường bên trái để vượt xe ô tô con do anh Nguyễn Tú Sinh điều khiển đang đi phía trước cùng chiều.

Do vượt xe không bảo đảm an toàn, xử lý kém nên xe tải đã tông vào đuôi xe ô tô con làm xe này mất kiểm soát, quay ngang. Sau đó, xe tải do Bình điều khiển tiếp tục tông vào thân ô tô con, đẩy xe sang phần đường bên trái và va chạm với chiếc xe tải lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong, tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương.

Không mượn làn đường ngược chiều để vượt xe

Cuối tháng 6, trong buổi trao đổi thông tin với báo chí, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết hành vi mượn phần đường của xe đi ngược chiều để vượt đang là nguyên nhân gây ra các vụ TNGT có người tử vong chiếm tỷ lệ cao nhất tại Việt Nam.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng cho biết, tại các nước tiên tiến như châu Âu hay Trung Quốc, quy tắc giao thông gần như không cho phép phương tiện mượn phần đường ngược chiều để vượt xe. Thay vào đó, các phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt việc đi đúng làn đường.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Cục trưởng Cục CSGT thông tin đơn vị đang thúc đẩy việc đưa các quy định hạn chế hoặc không cho phép mượn phần đường ngược chiều để vượt vào bộ tiêu chuẩn thiết kế đường.

Ông cũng chia sẻ trăn trở về việc cần thay đổi tư duy tổ chức giao thông để giảm thiểu xung đột, như xem xét sửa luật theo hướng ô tô không được vượt xe máy trên những tuyến đường hỗn hợp hẹp.