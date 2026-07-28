15% vụ tai nạn bắt nguồn từ việc "mượn làn" để vượt xe

Ngày 28/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong cuộc làm việc mới đây với Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị đã đề nghị cần phải kiên quyết loại bỏ việc cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Theo thống kê, việc vượt xe mượn làn ngược chiều là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, chiếm trung bình khoảng 15% tổng số vụ.

Cục CSGT cần phải kiên quyết loại bỏ việc cho phép phương tiện mượn làn ngược chiều để vượt. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Cục CSGT, thực tế cho thấy, nhiều lái xe đang hình thành một thói quen xấu là không muốn "xếp hàng" khi tham gia giao thông. Theo đó, cứ thấy xe phía trước đi chậm, họ tìm cách vượt, bất chấp quy tắc an toàn.

Nhiều tài xế có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần không có biển báo cấm vượt là có thể lấn sang làn ngược chiều, ngay cả khi đang đi trên đoạn đường quanh co, tầm nhìn hạn chế hoặc đường trơn trượt.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng "vượt ẩu" diễn ra tràn lan ngay cả khi trên làn ngược chiều đang có phương tiện di chuyển tới. Khi xảy ra va chạm, thay vì nhìn nhận lỗi sai, không ít lái xe vẫn có tư duy đổ lỗi cho sự may rủi.

Thay đổi tư duy: Vượt xe phải theo làn cùng chiều

Để khắc phục tình trạng này, Cục CSGT cho rằng trong tổ chức giao thông mới, cần quy định lại chặt chẽ việc vượt xe. Theo đó, việc vượt xe phải được thực hiện thông qua việc chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều hoặc chỉ thực hiện tại những đoạn đường có bố trí làn vượt xe riêng biệt.

Cục CSGT nhấn mạnh cần cấm tuyệt đối việc mượn làn ngược chiều để vượt tại một số tuyến đường cụ thể như: đường hẹp không đảm bảo an toàn cho việc vượt xe; đoạn đường quanh co, đèo dốc; khi trời tối hoặc tầm nhìn bị hạn chế...

Cục CSGT đề nghị rà soát, kẻ vạch liền tại đoạn đường cong cua, hẹp. Ảnh: Đình Hiếu

Nhằm xử lý ngay những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành rà soát và bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường tại những đoạn đường cong, cua, hẹp.

Việc thay đổi từ vạch nét đứt (vạch 1.1) sang vạch liền sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để ngăn chặn hành vi lấn sang làn ngược chiều, buộc lái xe phải đi về bên phải theo chiều đi của mình và từ bỏ thói quen lấn làn tùy tiện.

Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, hướng tới một môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn, nơi mà việc "xếp hàng" và tuân thủ làn đường trở thành ý thức tự giác của mỗi lái xe.