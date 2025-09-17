Chiều 17/9, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng và quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội.

Buổi gặp mặt có 14 quản trị viên của các trang, hội nhóm về lĩnh vực giao thông trên mạng xã hội. Ảnh: Đình Hiếu

Mở đầu buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, giao thông là lĩnh vực "nóng", liên quan đến đại bộ phận người dân. Buổi gặp mặt nhằm trao đổi thông tin, lắng nghe ý kiến đa chiều từ các quản trị viên của trang, hội nhóm trên mạng xã hội về lĩnh vực giao thông. Buổi gặp gỡ cũng nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đề xuất nhân rộng cấm xe tải đi ở làn 1 cao tốc

Tại phần trao đổi ý kiến, ông Nguyễn Quốc Bình - quản trị viên của diễn đàn OF.FB bày tỏ ủng hộ việc thí điểm phân làn, cấm ô tô tải đi ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

"Các thành viên tham gia diễn đàn OF.FB bày tỏ ủng hộ với việc thí điểm phân làn, nhưng cần mở rộng việc cấm ô tô tải đi ở làn 1 trên tất cả các cao tốc", ông Nguyễn Quốc Bình cho biết.

Vị quản trị viên của diễn đàn OF.FB cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân khi vừa tham gia giao thông trên tuyến đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Ông Bình đã gặp phải tình huống ô tô tải di chuyển chậm ở làn số 1, gây cản trở giao thông.

Ông Nguyễn Quốc Bình - quản trị viên của diễn đàn OF.FB. Ảnh: Đình Hiếu

"Tôi đề xuất Cục CSGT có biện pháp để thúc đẩy việc thí điểm nhanh hơn nữa, rộng hơn nữa để hình thành văn hóa giao thông, tạo làn đường bên trái chỉ để vượt xe khi các xe vượt xong phải đi vào bên trong", ông Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Hoàng - quản trị viên của diễn đàn Otofun. Ảnh: Đình Hiếu

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hoàng - quản trị viên của diễn đàn Otofun cho rằng, không chỉ trên cao tốc mà ngay trong các tuyến đường nội đô đang xảy ra tình trạng ô tô, xe máy lấn đường nhau hay "điền vào chỗ trống" gây cản trở toàn bộ dòng phương tiện.

"Hiện, trong luật chưa có quy định liên quan đến tình trạng này, nhưng chúng tôi cho rằng, đây là các hành vi liên quan đến ứng xử, ý thức của người lái xe. Chúng tôi đề xuất cần có quy định và tăng cường xử phạt với hành vi này", ông Hoàng ý kiến.

Sẽ có đề xuất tổ chức lại giao thông

Liên quan đến các đề xuất trên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tới đây, đơn vị sẽ có đề xuất tổ chức cho các tuyến đường có từ 2 làn xe dành riêng cho ô tô, di chuyển cùng chiều.

Cụ thể, vị Cục trưởng Cục CSGT nêu, đối với tuyến đường có 3 làn thì xe tải sẽ đi ở làn đường bên phải, ô tô khách từ 30 chỗ trở lên đi tại làn giữa và làn bên phải sát dải dừng xe khẩn cấp. Với xe khách dưới 30 chỗ, xe con sẽ vượt và lưu thông ở làn trái (làn sát dải phân cách giữa).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát biểu. Ảnh: Đình Hiếu

"Đối với đường 2 làn xe thì toàn bộ xe tải, ô tô khách trên 30 chỗ đi ở làn bên phải đường, ô tô con và các loại xe khác đi ở làn sát dải phân cách giữa", Cục trưởng Cục CSGT cho biết.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết thêm, sẽ đề xuất sửa luật theo hướng, đường có 2 làn trở lên thì sẽ bố trí 1 làn đường để vượt xe khác.

"Còn đối với các tuyến đường nội đô sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô từ 3,4 - 3,5 mét để ô tô buộc phải đi theo hàng, tránh việc có 2 làn đường nhưng 3 ô tô dàn hàng ngang", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.

Cũng theo Thiếu tướng Bình, thực tế nhiều tuyến phố đang ở tình trạng "vắt chéo" gây xung đột giao thông, khó khăn cho người điều khiển phương tiện.

"Ngay cả các điểm quay đầu xe hiện nay vẫn xảy ra xung đột, chúng tôi sẽ có nghiên cứu, kiến nghị để tổ chức lại giao thông. Đặc biệt các kiến nghị sẽ dựa trên số liệu và thực hiện mô phỏng để bảo đảm khoa học, hiệu quả", Cục trưởng Cục CSGT khẳng định.