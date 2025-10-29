Việt Nam trên bàn đối thoại trí tuệ toàn cầu

Tại thủ đô London – cái nôi của những cuộc cách mạng công nghiệp từng làm thay đổi nhân loại – Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc Bàn tròn cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam và các học giả, chiến lược gia hàng đầu của Vương quốc Anh và thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) và chip bán dẫn, với chủ đề “Xây dựng xã hội mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”.

Sự kiện không chỉ mở ra hướng đi chính sách, mà còn đánh dấu sự hình thành một tư tưởng phát triển mới của Việt Nam: làm chủ công nghệ bằng nhân văn, kiến tạo tương lai bằng đạo đức và trí tuệ.

Từ một dân tộc từng chiến đấu để giành độc lập, hôm nay Việt Nam bước lên bàn đối thoại toàn cầu bằng tầm nhìn tư tưởng về mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo, với khát vọng đóng góp cho nhân loại một mô hình phát triển mới – nơi công nghệ phục vụ con người, không định nghĩa lại con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu mở đầu tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, thiết thực của các chuyên gia và các nhà chiến lược tại London, một trung tâm công nghệ và sáng tạo toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhất là khi AI trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là điểm đột phá hàng đầu để phát triển nhanh, bền vững và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư đã gửi một thông điệp mạnh mẽ: “Việt Nam hoan nghênh, sẵn sàng đón nhận, triển khai thử nghiệm những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tạo ra những mô hình mới, giá trị mới và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI”.

Khoảnh khắc ấy ở London không chỉ là sự kiện đối ngoại, mà là dấu mốc tư tưởng, khi Việt Nam bước ra thế giới với tâm thế của một quốc gia kiến tạo tương lai – không chỉ học hỏi, mà còn góp phần định hình triết lý phát triển mới của thời đại.

Cách mạng AI - Cơ hội cho kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của Việt Nam

Phát biểu tại Bàn tròn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF), đồng sáng lập Xã hội Trí tuệ Nhân tạo (AIWS) đã công bố chiến lược hợp tác với Việt Nam nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “Xây dựng xã hội mới trong kỷ nguyên AI.”

Ba trụ cột hợp tác gồm: Chính phủ AI 24/7 vận hành liên tục, hiệu quả và nhân văn – Nền kinh tế tài sản số trung thực, minh bạch và có giá trị đạo đức – Công viên Sáng tạo Văn hóa nhân văn thúc đẩy phát triển nền tảng tinh thần trong kỷ nguyên AI.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) phát biểu tại toạ đàm.

Ông Mark R. Kennedy, Giám đốc Sáng kiến Wahba về Cạnh tranh Chiến lược – Đại học New York, cho rằng Việt Nam đang mở ra một cuộc cách mạng về “Đổi Mới của nền quản trị”, coi đây là bước ngoặt mang tính bản lề trong tiến trình hiện đại hóa quốc gia, xây dựng một nhà nước thông minh, đồng cảm và lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm.

Giáo sư Alex “Sandy” Pentland – nhà khoa học MIT, Stanford, được mệnh danh là “cha đẻ của khoa học dữ liệu xã hội” – cho rằng Việt Nam có thể kiến tạo mô hình Chính phủ AI nhỏ gọn, thực tiễn và nhân văn, không cần sao chép Hoa Kỳ hay Trung Quốc, mà dựa trên hạ tầng dữ liệu mở và nhu cầu thực tế của người dân. Ông giới thiệu hai sáng kiến sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam: Deliberation.io – nền tảng đối thoại công dân, giúp người dân trực tiếp nói lên kỳ vọng về vai trò của AI trong quản trị; Loyal Agents – dự án phát triển AI cá nhân mã nguồn mở, miễn phí, giúp mỗi công dân có “người bạn kỹ thuật số” riêng, phục vụ đời sống hằng ngày.

Giáo sư Pentland nhấn mạnh: “Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp con người tự do hơn, thông minh hơn và được phục vụ tốt hơn.”

Bày tỏ ấn tượng với ý tưởng sâu sắc và tâm huyết của các chuyên gia, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh “Tôi đánh giá cao sáng kiến của Diễn đàn toàn cầu Boston Global Forum - BGF về “Chính phủ AI 24/7”, “xây dựng chuẩn mực giá trị, chất lượng cho tài sản số”, “mô hình văn hóa nghệ thuật thời đại AI”, “giải pháp tập hợp nguồn nhân lực trình độ cao”. Những ý tưởng này thực sự rất hữu ích cho Việt Nam, nhất là khi chúng tôi mới sắp xếp tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh - gọn - mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và phục vụ doanh nghiệp, người dân được tốt hơn”.

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, Tổng Bí thư nêu ba định hướng lớn về AI mà Việt Nam mong muốn cùng các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng quốc tế đẩy mạnh hợp tác, ứng dụng thành tựu này phục vụ con người, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng:

Thứ nhất, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược AI quốc gia, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, nông nghiệp thông minh, giáo dục số.

Thứ ba, cùng Việt Nam triển khai thành công các chương trình trọng điểm về khoa học - công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới, tiên phong nhằm giúp Việt Nam xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, tự cường.

Tổng Bí thư cũng gửi đi tâm nguyện lớn:

“Chúng tôi xác định hôm nay là bước khởi đầu, tôi mong muốn trong thời gian tới các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển về AI nói riêng và khoa học - công nghệ nói chung”.

“Tôi trân trọng mời các bạn đến Việt Nam để chúng ta có nhiều thời gian trao đổi với nhau hơn, đồng thời để các bạn có điều kiện trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng hoạch định, thực thi chính sách khoa học - công nghệ của Việt Nam và hy vọng những ý tưởng đặc sắc chúng ta thảo luận hôm nay sẽ sớm trở thành hiện thực, mang lại nhiều giá trị mới, mô hình mới và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.”

Tổng Bí thư cảm ơn Diễn đàn BGF đã phối hợp tổ chức Bàn tròn rất quan trọng này và hoan nghênh những cam kết hợp tác toàn cầu cùng Việt Nam trong phát triển những giá trị cao quý cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Từ London – trung tâm của tinh thần khai sáng – Việt Nam đã thể hiện hoài bão lớn lao của mình: một quốc gia đang phát triển nhưng mang khát vọng toàn cầu, dấn thân vào kỷ nguyên AI không chỉ bằng công nghệ, mà bằng tư tưởng, niềm tin và đạo đức.

“Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các nước tiên tiến để chia sẻ tầm nhìn, giá trị chung nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để AI phục vụ con người, vì con người và giúp con người trí tuệ hơn, sáng tạo hơn, nhân ái hơn và hòa bình, thịnh vượng hơn.”, câu nói thể hiện tư tưởng nhân văn, tầm nhìn và khát vọng lớn của Tổng Bí thư đã khép lại một chương đối thoại và mở ra một kỷ nguyên hành động – nơi Việt Nam đã đặt dấu mốc trên bản đồ trí tuệ thế giới, khởi đầu hành trình kiến tạo xã hội mới – nơi công nghệ có tâm hồn và trí tuệ sẽ đóng góp hiệu quả cho sự phát triển hòa bình và thịnh vượng của Việt Nam và nhân loại.