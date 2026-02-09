Vợ chồng chị Lê Mô Hờ Đoan ở buôn Thung, chăm sóc vườn tiêu sau nhà. - Ảnh: H.H.THẾ

Cuộc sống nâng cao

Theo lời giới thiệu của ông Ngô Bình Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi về buôn Thung để tìm hiểu cuộc sống của người dân hôm nay. Già làng buôn Thung Ma Cưới kể: Ngày xưa, bà con buôn Thung sinh sống ở khu vực lòng hồ Thủy điện Sông Hinh. Buôn chỉ có vài chục gia đình, cuộc sống rất nghèo. Khi Dự án hồ thủy điện Sông Hinh triển khai năm 1998, Nhà nước đã di dời bà con buôn Thung lên định cư ở vùng đất cao hơn. Nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước bằng nhiều dự án, chính sách, cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng phát triển.

Ông Kpă Y Thương, Trưởng buôn Thung thông tin thêm, buôn Thung hiện có 226 hộ với trên 1.100 nhân khẩu, 80% số hộ là người Ê Đê, còn lại là dân tộc Kinh, Mường, Dao, Tày… Người dân trong buôn rất đoàn kết. Từ khi di dời lên chỗ ở mới, bà con rất mừng vì hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư.

Các tuyến đường nội buôn được bê tông hóa, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn, thúc đẩy giao thương giữa buôn Thung và các vùng lân cận, giúp bà con có cơ hội bán nông sản trực tiếp.

Hiện nay, thu nhập của các hộ gia đình tại buôn Thung chủ yếu từ các loại cây trồng chủ lực như keo lá tràm, mía, cao su và sắn. Trong đó, cây keo cho thu nhập bình quân từ 70 đến 80 triệu đồng/ha, cây mía đạt khoảng 40 - 50 triệu đồng/ha/vụ.

Nhờ nguồn thu ngày càng ổn định, đời sống vật chất của người dân từng bước được cải thiện. Nhiều hộ đã đầu tư mua sắm các phương tiện nghi trong gia đình phục vụ sản xuất, sinh hoạt như xe máy, Tivi và lắp đặt mạng Internet, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Gia đình anh Kpă Y Kén hiện canh tác hơn 3 ha cao su và 1,5 ha sắn, anh phấn khởi chia sẻ: “Nhờ đất đai màu mỡ, cùng sự hỗ trợ giống và kỹ thuật từ cán bộ chính quyền, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khấm khá. Con cháu được học hành đến nơi đến chốn”.

Người dân buôn Thung tăng gia sản xuất ở bờ hồ Thủy điện Sông Hinh. (Ảnh : H.H.Thế)

Hướng đến tương lai

Ngày đến Buôn Thung, chúng tôi ghi nhận sự đổi thay rõ nét trong diện mạo buôn làng. Những ngôi nhà sàn truyền thống nay đã nhường chỗ cho nhà trệt cấp 4 khang trang, kiên cố. Người dân cho biết, việc xây dựng nhà ở theo mô hình mới không chỉ góp phần nâng cao đời sống, mà còn chấm dứt tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên để làm nhà, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Buôn Thung đã có bước phát triển toàn diện, từ hạ tầng, mô hình kinh tế đến đời sống văn hóa và chính sách an sinh xã hội. Nếu tiếp tục được định hướng đúng đắn và đầu tư nguồn lực kịp thời, Buôn Thung hoàn toàn có thể trở thành một buôn du lịch sinh thái trong tương lai. (Ông Ngô Bình Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Triệu Văn Cường, dân tộc Dao, định cư tại buôn Thung từ năm 2001, là một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà mới theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí để có được căn nhà khang trang như hôm nay”.

Không chỉ khởi sắc về kinh tế - xã hội, sự phát triển giáo dục ở buôn Thung cũng là một điểm sáng đáng ghi nhận. “Hiện buôn Thung có 4 em đang theo học đại học tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; 21 em đang học THPT; 39 em học THCS và 115 em học Tiểu học. So với thế hệ trước, đây là những bước tiến vượt bậc về học vấn, nền tảng quan trọng để buôn Thung vươn lên mạnh mẽ trong tương lai”, Trưởng buôn Kpă Y Thương thông tin.

Cũng theo ông Kpă Y Thương, hiện tại buôn Thung đang triển khai Dự án Trang trại nuôi heo công nghệ cao Phú Yên 2, do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam làm chủ đầu tư, với quy mô 24 ha, nằm ở khu vực cuối buôn, giáp bìa rừng. Dự án được khởi công từ tháng 10/2023, đến nay đã hoàn thiện hơn 70%.

“Chúng tôi kỳ vọng người dân địa phương sẽ được hưởng lợi từ Dự án này, cả về việc làm lẫn cơ hội phát triển sản xuất phụ trợ”, ông Thương chia sẻ.

Người dân buôn Thung vào vụ trồng “cỏ voi” cho bò. (Ảnh: H.H.Thế)

Với lợi thế nằm gần hồ Thủy điện Sông Hinh, buôn Thung đang định hướng phát triển thành điểm đến du lịch sinh thái. Ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi), chủ một trang trại rộng 5 ha trồng cây nông nghiệp ngắn ngày ven hồ cho biết: “Vị trí và thổ nhưỡng ở đây rất thuận lợi. Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, tôi cũng đang đầu tư làm khu cắm trại và điểm du lịch sinh thái để góp phần đưa buôn Thung đến gần hơn với du khách”.

Bắt nhịp với xu thế này, chị Lê Mô Hờ Đoan, dân tộc Ê Đê cũng đã cải tạo khu đất sau nhà để trồng cây ăn quả, chỉnh trang lại nhà sàn truyền thống khang trang hơn để có thể đón khách du lịch đến trải nghiệm trong tương lai.

Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa đang mở ra hướng đi mới cho người dân buôn Thung. Khi đời sống vật chất được nâng lên, cộng đồng các dân tộc nơi đây càng có thêm điều kiện để bảo tồn những giá trị truyền thống, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch một cách bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

