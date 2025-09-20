Sinh ra trong gia đình Jrai nghèo ở làng Dóch 1, xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai), thu nhập dựa vào một sào ruộng lúa và tiền công làm thuê ít ỏi của bố mẹ nên tuổi thơ của hai anh em A Đà và A Định (SN 2007) gắn liền với nhiều vất vả, thiếu thốn. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, Đà và Định đã không ngừng nỗ lực học tập với mong muốn thoát nghèo, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Vì sơ suất trong lựa chọn khối thi, A Đà quyết định nhập ngũ như một cách hiện thực hóa ước mơ. Ảnh: Công an xã Ia Ly

Ở vùng quê còn nhiều gian khó này, phần lớn thanh niên sau khi nghỉ học thường chọn đi làm công nhân tại các tỉnh phía Nam hoặc ở nhà làm rẫy để sớm có thu nhập phụ giúp gia đình. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp THPT, cặp song sinh lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ, khiến nhiều người trong làng bất ngờ và xúc động.

Chia sẻ về quyết định này, A Định cho biết: “Từ nhỏ em đã ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Hình ảnh các chiến sĩ công an trong phim ảnh và ngoài đời thực, với phong thái oai nghiêm, bản lĩnh, luôn có mặt ở những điểm nóng, đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc. Sự gan dạ, mưu trí, dũng cảm khi đối mặt với tội phạm càng thôi thúc em nuôi dưỡng ước mơ khoác áo ngành”.

A Định thừa nhận mình còn trẻ, suy nghĩ còn nông cạn, hành động chưa thật chín chắn. Việc tham gia nghĩa vụ công an sẽ là cơ hội quý để em rèn luyện ý chí, tác phong và tinh thần kỷ luật. “Em mong sớm được khoác lên mình bộ quân phục để góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân”, Định nói.

Với A Định, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của lực lượng Công an nhân dân không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trải nghiệm quý, góp phần tạo nên hành trang vững chắc, giúp em tự tin hơn trên con đường lập nghiệp sau này.

Được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là khát khao từ nhỏ của A Đà và A Định. Ảnh: NVCC

Khác với em trai, việc tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của A Đà lại gắn với nỗi niềm day dứt, tiếc nuối. Đà trải lòng: “Khi học lớp 12, do chọn sai khối thi nên em không thể đăng ký xét tuyển vào ngành Công an. Chính sự sơ suất ấy khiến em trăn trở mãi, nên đã quyết định nhập ngũ để theo đuổi mơ ước".

Với chàng trai Jrai này, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh là niềm tự hào lớn. “Em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện, không ngại khó, không sợ khổ để có thể gắn bó lâu dài với lực lượng Công an nhân dân”, A Đà bày tỏ.

Đằng sau quyết định tình nguyện của hai anh em A Đà và A Định còn có sự động viên nhiệt thành của người cha, ông Hyum (43 tuổi). Đang tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nên hơn ai hết, ông hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của việc nhập ngũ.

“Là công dân đến tuổi trưởng thành, trước hết phải thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc, sau khi hoàn thành trở về mới tính đến việc lo cho bản thân và gia đình. Rồi đây cả hai con sẽ vắng nhà, thiếu đi người đỡ đần nhưng tôi còn khỏe, tự lo liệu được. Chỉ mong các con tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Hyum trải lòng.

Gia đình thuộc diện khó khăn nhưng A Đà và A Định không chọn con đường mưu sinh trước mắt mà quyết định gắn tuổi trẻ của mình với nghĩa vụ đối với đất nước. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, hoàn cảnh gia đình A Đà và A Định thuộc diện khó khăn, nhà cách trường khoảng 20km nhưng cả hai vẫn nỗ lực học tập và đã tốt nghiệp THPT. Điều khiến chính quyền địa phương và người dân xúc động là hai em quyết định gắn tuổi trẻ của mình với nghĩa vụ đối với đất nước.

“Thông thường sau khi học xong, thanh niên ở đây hoặc đi làm công ty, hoặc ở nhà làm rẫy. Ở địa bàn xã Ia Kreng trước đây, việc viết đơn tình nguyện nhập ngũ như A Đà và A Định rất hiếm. Đây là hành động đáng trân trọng, cần được nhân rộng và lan tỏa để khích lệ, cổ vũ tinh thần cho thanh niên trong xã noi theo”, ông Tâm chia sẻ.