Tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ ngày 14/8, Đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đang khẩn trương xác định vị trí chôn cất hơn 300 liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, thuộc ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình và ấp Láng Cơm, xã Bình Giang.

Tìm dấu tích trận đánh hơn nửa thế kỷ trước

Trước đó, qua rà soát tư liệu lịch sử và thông tin từ các cựu chiến binh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 ghi nhận nguồn tin về hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Đặc công 429, Bộ Tư lệnh Miền và Đại đội 5 pháo phòng không, Đoàn 75 Pháo Miền đã hy sinh tại khu vực Rừng Tràm 800 vào đầu tháng 3/1970.

Bộ CHQS tỉnh An Giang động viên chiến sĩ Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Đầu tháng 3/1970, các đơn vị hành quân về chiến trường miền Tây Nam Bộ. Khoảng 14h30 ngày 3/3/1970, khi Tiểu đoàn 3 và Đại đội 5 đang trú quân tại khu vực rừng tràm thì bị máy bay địch phát hiện, bắn phá, ném bom, gây thương vong lớn.

Ngày 4/3, lực lượng địch tiếp tục tiến công vào khu vực đơn vị trú quân và trạm giao liên.

Theo những nguồn tư liệu đang được xác minh, trận chiến diễn ra từ ngày 2 đến 6/3/1970, tổn thất của các đơn vị rất lớn, với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Do chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ nên việc xác định chính xác danh sách, vị trí hy sinh và nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm khẩn trương làm rõ những thông tin trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề vào trung tuần tháng 8/2026.

Hội thảo tập trung khai thác, giải mã, đối chiếu tài liệu lịch sử, nhật ký chiến trường và hồ sơ lưu trữ; lấy ý kiến nhân chứng về phiên hiệu đơn vị, danh sách liệt sĩ, thời điểm hy sinh, sơ đồ mộ chí, tọa độ, vị trí chôn cất ban đầu...

Sau hội thảo, trên cơ sở những thông tin có căn cứ, Bộ CHQS tỉnh An Giang sẽ chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhân chứng tiến hành khảo sát, khoanh vùng, thăm dò thực địa tại khu vực Tràm Dù.

Khi xác định đủ căn cứ tin cậy, lực lượng chức năng sẽ tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Lấy mẫu từ gần 2.800 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Cũng tại cuộc họp, Đại tá Chau Chắc thông tin về tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, trong mùa khô 2025-2026, Đội K92 và K93 đã quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, gồm 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trong tỉnh. Bước vào mùa khô 2026-2027, từ ngày 29/7 đến 13/8, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 73 hài cốt liệt sĩ.

Đội K92 cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Ty. Ảnh: Phương Vũ.

Nhiệm vụ lớn thứ hai trong chiến dịch lần này là lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN tại 20 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Theo Đại tá Chau Chắc, toàn tỉnh có 15.747 hài cốt liệt sĩ cần được lấy mẫu trong chiến dịch. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy 2.779 mẫu, đạt 17,6%; phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang trước ngày 30/4/2027.

Song song đó, lực lượng chức năng đã thu thập 3.356/4.017 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt 83,54%, làm cơ sở đối sánh.