Những ngày qua, VTV trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội khi các nhân vật trong bộ phim “Căn nhà không mái che” hát ca khúc “Chiếc đèn ông sao” của nhạc sĩ Phạm Tuyên với câu hát “ánh sao sáng ngời” thay vì “ánh sao Bác Hồ”.

Sự việc từ một sai sót về ca từ đã bị một số người đẩy đi quá xa, thậm chí quy kết là cố tình xuyên tạc tác phẩm, làm sai lệch tư tưởng của tác giả. Có lẽ cần bình tĩnh và công tâm hơn khi xem xét sự việc này.

Cảnh trong phim "Căn nhà không mái che". Ảnh: VTV

Chiếc đèn ông sao được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác năm 1956, gồm hai lời. Cụm từ “ánh sao sáng ngời” vốn có trong lời hai của ca khúc, chứ không phải do những người làm phim tự đặt ra. Theo giải thích của gia đình nhạc sĩ, việc hát lẫn ca từ giữa hai lời cũng không phải bây giờ mới xảy ra.

Trong đời sống âm nhạc, không hiếm những ca khúc có 2,3 lời nhưng công chúng chỉ quen hát 1 lời. Bài Thanh niên làm theo lời Bác của nhạc sĩ Hoàng Hòa được chọn làm Đoàn ca, vốn có 2 lời. Theo tư liệu từ gia đình nhạc sĩ, lâu nay các tập sách nhạc thường chỉ in lời một, có nơi còn in sai lời.

Bài Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, một ca khúc cách mạng đã đi vào đời sống của nhiều thế hệ, cũng có những dị bản về ca từ. Chỉ riêng chuyện “cắm cao ngọn cờ” hay “phất cao ngọn cờ” đã từng được đề cập trên báo chí.

Ngay cả những ca sĩ tên tuổi cũng không tránh khỏi việc hát nhầm lời. Hai ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Nhớ mùa thu Hà Nội và Nối vòng tay lớn đều từng xảy ra tình trạng này. Có những câu hát được truyền miệng từ người này sang người khác, lâu dần khiến nhiều người tưởng lời hát sai là nguyên bản của tác giả.

Những dẫn chứng ấy không nhằm biện minh cho sai sót của VTV mà để nhìn nhận sự việc trong thực tiễn đời sống âm nhạc. Huống chi, cụm từ gây tranh cãi trong bài Chiếc đèn ông sao vốn có trong chính tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Với tư cách là Đài Truyền hình quốc gia, VTV phải chịu trách nhiệm về những gì phát trên sóng của mình. Việc hát không đúng nguyên bản là sai sót cần được chấn chỉnh, nhất là trong một ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Đoàn làm phim đã đến gặp và xin lỗi nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng gia đình. Về phương diện nghề nghiệp, đó là việc cần làm.

Tuy nhiên, từ một sai sót về ca từ đến việc quy kết có chủ ý xuyên tạc là cả một khoảng cách. Muốn đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng như vậy, phải có chứng cứ tương xứng.

Tôi đặc biệt trân trọng cách ứng xử của gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên. Những người có lý do chính đáng nhất để lên tiếng bảo vệ sự nguyên vẹn của tác phẩm lại nhìn nhận sự việc khá điềm đạm, mong công chúng không suy diễn, quy chụp.

Sự giám sát của công chúng đối với báo chí là cần thiết. Báo chí cũng phải biết lắng nghe, kể cả những ý kiến phê bình gay gắt. Nhưng trong đời sống truyền thông hiện nay, đôi khi người ta quá dễ dàng nâng quan điểm trước một sai sót nghiệp vụ, biến sự phê bình nghề nghiệp thành sự quy kết về tư tưởng, động cơ và phẩm chất của người làm nghề. Một nhận định thiếu căn cứ, qua hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, rất dễ được mặc nhiên thừa nhận như một sự thật.

Không nên vì uy tín của một cơ quan báo chí mà bỏ qua sai sót nhưng cũng không nên vì một sai sót mà phủ nhận uy tín của cả một cơ quan báo chí.

Trân trọng những giá trị lịch sử, giữ gìn sự nguyên vẹn của các tác phẩm nghệ thuật, bảo vệ tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ là điều cần thiết. Song, không vì thế mà chúng ta có thể thiếu công bằng trong việc nhìn nhận, đánh giá một con người hay một tổ chức.

Sai đến đâu, phê bình đến đó. Không né tránh, không bao che, nhưng cũng không suy diễn, quy chụp. Sự công tâm, suy cho cùng, cũng là một thước đo của văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Trích đoạn phim "Căn nhà không mái che" (Nguồn VTV)