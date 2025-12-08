Nội dung trên được chia sẻ tại hội thảo TOEFL Experience Day do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) - đơn vị chủ quản bài thi TOEFL iBT và IIG Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 30/11 tại Hà Nội, với sự tham gia của hàng trăm giáo viên và đại diện các trường phổ thông, đại học, học viện, đơn vị tư vấn du học và đào tạo tiếng Anh.

Chương trình thu hút đông đảo nhà trường, trung tâm tiếng Anh, đơn vị tư vấn du học tham gia

Những thay đổi mới của TOEFL iBT

Từ tháng 1/2026, TOEFL iBT có sự thay đổi áp dụng cho cấu trúc bài thi, hình thức thi, thời gian thi, thang điểm và thời gian công bố điểm thi.

Cấu trúc bài thi được thay đổi về số lượng câu hỏi và chủ đề của từng kỹ năng. Nội dung và bối cảnh đề thi được cập nhật theo hướng loại bỏ những nội dung quá hàn lâm, tăng sự gần gũi và ứng dụng thực tế trong môi trường học thuật và sinh hoạt của sinh viên tại môi trường quốc tế như như đọc hiểu những thông báo từ trường học, viết email, thảo luận….

Cấu trúc bài thi mới áp dụng từ ngày 21/1/2026

“Hôm nay bọn em cũng vừa được biết TOEFL iBT sẽ bổ sung thêm một nhiệm vụ viết email trong bản cập nhật năm 2026, điều đó làm em khá bất ngờ. Viết email cho giảng viên và bạn học là một trong những việc em làm thường xuyên nhất ở trường đại học, nên đây là một bổ sung rất thực tế và phù hợp”, Khánh Duy, Học viện Bưu chính Viễn thông - 96 điểm TOEFL iBT chia sẻ.

Cùng với sự thay đổi về cấu trúc, tính linh hoạt và cá nhân hóa đối với mỗi thí sinh cũng sẽ được thể hiện rõ rệt qua hình thức thi thích ứng nhiều giai đoạn (Multistage Adaptive Testing) đối với phần Reading và Listening. Theo đó độ khó của các câu hỏi về sau sẽ được thay đổi dựa trên những câu trả lời trước đó và số lượng câu hỏi được điều chỉnh linh hoạt dựa trên năng lực của thí sinh.

Những thay đổi mới khiến thời lượng của bài thi rút ngắn hơn trước, dao động dưới 120 phút. Điểm thi chính thức được thông báo trong vòng 72 giờ và thí sinh có thể nhận kết quả thang điểm mới 1 - 6 song song với thang điểm 0 - 120 trước đó trong gian đoạn 2026 - 2028 trước khi chuyển hẳn sang thang điểm 1 - 6 từ năm 2029.

Bảng quy đổi thang điểm 1 - 6 theo thang điểm 120

Phát biểu tại TOEFL Experience Day, ông Sidnei De Souza - Giám đốc Điều hành, khối Kênh Phân phối và Vận hành Kinh doanh toàn cầu của ETS cho biết: “Phiên bản TOEFL được nâng cấp hướng tới việc mang lại một trải nghiệm thi công bằng hơn, trực quan hơn và hiệu quả hơn - đồng thời vẫn bảo toàn được tính học thuật nghiêm ngặt đã làm nên uy tín của TOEFL suốt hơn 60 năm qua”.

Ông Sidnei De Souza - Giám đốc Điều hành, khối Kênh Phân phối và Vận hành Kinh doanh toàn cầu của ETS phát biểu tại sự kiện

Trải nghiệm thi công bằng, trực quan và hiệu quả hơn

Tại sự kiện TOEFL Experience Day, người tham dự được trải nghiệm thực tế và giao lưu với các chuyên gia của ETS về những thay đổi mới của bài thi TOEFL iBT thông qua bốn trạm chủ đề Fair (Công bằng) - Agile (Linh hoạt) - Smart (Thông minh) - Tailored (Cá nhân hóa). Mỗi trạm là những hoạt động riêng biệt giúp khách tham quan trải nghiệm thực tế về những thay đổi của bài thi.

Khách mời tham gia trải nghiệm những điểm thay đổi của TOEFL iBT

“TOEFL iBT đã có sự thay đổi lớn, việc tăng yếu tố thực tế ngoài đời vào nội dung thi sẽ giúp bài thi mang tính cá nhân hóa theo năng lực hơn. Qua đó giá trị của bài thi không chỉ ở điểm số, mà còn giúp học sinh có thể ứng dụng tiếng Anh rất sát vào việc học và công việc sau này”, cô Đỗ Phúc Hường, Trưởng khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chia sẻ sau khi trải nghiệm bốn trạm hoạt động tại sự kiện.

Cùng với sự thay đổi về cấu trúc thi, TOEFL iBT cũng cập nhật bộ tài liệu TOEFL Test Prep với lộ trình ôn luyện toàn diện bao phủ bốn kỹ năng Reading, Listening, Speaking, Writing, thay vì chỉ tập trung vào “mẹo làm bài”.

Cô Minh Anh, giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: “Hoạt động này vô cùng thú vị và ý nghĩa, giúp học sinh và giáo viên tiếp cận được những thay đổi mới nhất của bài thi TOEFL iBT”.

Ngoài mong muốn mang đến những trải nghiệm cụ thể về sự thay đổi của TOEFL iBT từ tháng 1/2026, sự kiện còn là cơ hội quý báu để kết nối đơn vị chủ quản bài thi với những đơn vị, cá nhân trực tiếp triển khai và sử dụng bài thi.

“Hôm nay cũng là dịp để nhìn lại cách chúng ta phối hợp với nhau, từ đơn vị khảo thí, nhà trường, trung tâm đến đội ngũ giáo viên để cùng thực hiện sứ mệnh chung, đó là xây dựng một cộng đồng gắn kết giúp học sinh sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả trong môi trường học tập quốc tế”, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc điều hành IIG Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bích Đào