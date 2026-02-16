Thời gian gần đây, cái tên Từ Ba liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và mặt báo Trung Quốc, gắn với các vụ kiện tụng tiền bạc, tranh chấp tình cảm và loạt thông tin gây sốc về đời tư.

Nhưng phía sau những ồn ào ấy là một câu hỏi lớn hơn khiến không ít người tò mò: một người chỉ học hết cấp hai, làm game gần như không quảng cáo, vì sao lại có thể sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng?

Theo Hurun Global Rich List 2024, Từ Ba- nhà sáng lập Công ty game Duoyi Network đang sở hữu khoảng 275 tỷ NDT, tương đương hơn 1 triệu tỷ đồng.

Từ Ba (Xu Bo) là tỷ phú ngành game Trung Quốc, tài sản của ông được định giá hàng chục tỷ NDT. Ảnh: Baidu

Con số này không chỉ đưa ông vào top 1.000 người giàu nhất thế giới, mà còn biến Từ Ba thành một trong những tỷ phú kín tiếng nhất ngành game Trung Quốc.

Bước ngoặt từ tổng đài chăm sóc khách hàng

Từ Ba sinh năm 1977 tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), ông chỉ học hết trung học cơ sở rồi đi làm thuê.

Năm 2001, ở tuổi 24, ông gia nhập tập đoàn NetEase với vị trí rất khiêm tốn: nhân viên chăm sóc khách hàng cho game “Đại Thoại Tây Du”.

Khi sản phẩm vận hành không hiệu quả, trong lúc nhiều người chờ dự án “chết”, Từ Ba âm thầm viết hơn 30 trang góp ý chỉnh sửa, từ nhiệm vụ, cân bằng nhân vật đến trải nghiệm người chơi.

Những đề xuất ban đầu bị bỏ qua, cho đến khi NetEase buộc phải “còn nước còn tát”. Kết quả là “Mộng Ảo Tây Du” ra đời và trở thành huyền thoại của làng game Trung Quốc.

Thành công đó giúp Từ Ba nổi danh trong giới làm game. Nhưng chỉ vài năm sau, ông rời NetEase vì bất đồng trong định hướng phát triển, mang theo khát vọng tự lập nghiệp.

Một game “ăn” hơn chục năm

Năm 2006, Từ Ba thành lập Duoyi Network, tung ra loạt game nhập vai như “Mộng Tưởng Thế Giới”, “Thần Võ” (sau đổi tên thành “Huyễn Đường Chí”).

Không giống phần lớn công ty game chạy theo xu hướng “đốt tiền marketing”, Duoyi chọn con đường ngược lại: không mua traffic, không phụ thuộc chợ ứng dụng, tự phát hành, tự vận hành.

Chiến lược này nghe có vẻ liều lĩnh nhưng lại tạo ra điều hiếm thấy: một trò chơi tồn tại và sinh tiền đều đặn suốt hơn 10 năm. Riêng “Thần Võ” từng đóng góp tới 90% doanh thu công ty, nuôi toàn bộ tập đoàn trong thời gian dài.

Theo báo cáo tài chính từng công bố khi Duoyi nộp hồ sơ IPO, doanh thu giai đoạn 2015-2017 đạt khoảng 15-19 tỷ NDT mỗi năm, tương đương 57-73 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận ròng thường xuyên trên 8-10 tỷ NDT/năm (30-38 nghìn tỷ đồng), với biên lợi nhuận gộp gần 98%, đây là mức mà rất ít ngành kinh doanh đạt được.

Đế chế lặng lẽ giữa ngành ồn ào

Điểm mấu chốt giúp Từ Ba nhanh chóng trở thành tỷ phú không nằm ở số lượng game mà ở cấu trúc sở hữu cực đoan. Ông nắm 99,5% cổ phần Duoyi Network, tức gần như toàn bộ lợi nhuận đều thuộc về cá nhân.

Ngành công nghiệp game trực tuyến giúp Từ Ba lọt nhóm những người giàu nhất Trung Quốc, phản ánh tốc độ phất lên chóng mặt của “kinh tế game” trong kỷ nguyên số. Ảnh: Baidu

Năm 2011, Từ Ba còn bỏ tiền mua lại toàn bộ phần vốn của hệ sinh thái Kingsoft với mức định giá cao gấp hơn 8 lần lợi nhuận, hoàn tất tư hữu hóa công ty.

Hai lần IPO sau đó (sàn ChiNext và Hồng Kông) đều không thành nhưng nghịch lý là: không lên sàn lại giúp ông giữ trọn quyền kiểm soát và dòng tiền tự do.

Giới phân tích cho rằng, chỉ cần Duoyi duy trì được vài tựa game ăn khách, tồn tại bền bỉ nhiều năm, khối tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng của Từ Ba hoàn toàn có thể được bảo toàn.

Tuy vậy, từ năm 2018, hình ảnh cá nhân của Từ Ba liên tục gây tranh cãi: phát ngôn về vai trò phụ nữ, quan điểm sinh nhiều con, tranh chấp với bạn gái cũ liên quan tới hàng trăm triệu NDT, thậm chí cả những thông tin về mang thai hộ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, những ồn ào này gần như không làm Duoyi “chảy máu doanh thu”. Theo thống kê ngành, Duoyi vẫn thường xuyên nằm trong nhóm nhà phát hành game có doanh thu iOS cao tại Trung Quốc, vượt qua nhiều công ty chi hàng nghìn tỷ đồng cho quảng cáo.

Một chuyên gia ngành game nhận xét: “Từ Ba có thể gây tranh cãi về con người nhưng về sản phẩm thì ông ấy hiểu người chơi hơn rất nhiều CEO khác.”

Trong khi nhiều công ty game chạy theo hit mới, Duoyi chọn cách “vắt kiệt” vòng đời sản phẩm cũ, đầu tư mạnh cho R&D thay vì marketing.

Doanh nghiệp này từng công bố 80% nhân sự là dân kỹ thuật và phát triển game, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của ngành, vốn phụ thuộc lớn vào marketing và vận hành.

Kết quả là một “đế chế game” kín tiếng: ít xuất hiện truyền thông, ít mở rộng ồ ạt nhưng dòng tiền ổn định suốt gần hai thập kỷ.

Theo Baidu, The Paper