Người đàn ông đến Khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng hai bàn tay sưng nề to như như quả chuối mắn, toàn bộ lớp da đỏ ửng, ngứa rát và nổi nhiều mụn nước, phồng to.

Ông cho biết, tình trạng trên xảy ra sau khi tự nhuộm tóc tại nhà. Do chủ quan, người này đã không sử dụng găng tay bảo hộ.

Bàn tay sưng phồng, tấy đỏ, rộp nước của người bệnh. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm tóc. Người bệnh được điều trị bằng thuốc phù hợp, kết hợp chăm sóc tổn thương da và hướng dẫn tránh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng. Sau điều trị, tình trạng tổn thương da cải thiện.

Các bác sĩ Khoa Da liễu cho biết, trong thuốc nhuộm tóc có những thành phần có thể gây phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm. Biểu hiện thường gặp gồm ngứa, đỏ da, sưng nề, nổi mụn nước, bong vảy ở vùng tiếp xúc như bàn tay, da đầu, trán, tai hoặc cổ.

Để phòng ngừa, người dân nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thử phản ứng trên da trước khi sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, luôn đeo găng tay khi nhuộm tóc và hạn chế để thuốc tiếp xúc trực tiếp với da. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau nhuộm tóc, bệnh nhân cần ngừng sử dụng sản phẩm và đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.