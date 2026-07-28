Bẫy sức khỏe từ món ăn khoái khẩu

Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau nhiều tuần xuất hiện các triệu chứng chướng bụng, đau quặn từng cơn quanh rốn, buồn nôn, chán ăn, sụt cân nghiêm trọng và rối loạn đại tiện kéo dài.

Bệnh nhân cho biết có thói quen ăn phở bò tái đều đặn trong một thời gian dài. Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) phải tiến hành nội soi đại tràng khẩn cấp cho người bệnh, gắp ra ký sinh trùng dài tới 1,2m còn nguyên phần đầu, nguy cơ tái phát rất cao nếu không điều trị triệt để.

Món phở tái được nhiều người yêu thích. Ảnh: Văn Hùng

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế, dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, các trường hợp như người đàn ông trên không phải cá biệt. Nhiều người vẫn có quan niệm ăn thịt tái mới giữ được chất, càng tái càng bổ mà không hề hay biết những nguy cơ nhiễm khuẩn hay ký sinh trùng không thể nhận biết bằng mắt thường.

“Một miếng thịt bò dù có màu đỏ tươi bắt mắt, mùi thơm tự nhiên vẫn có thể ẩn chứa hàng loạt tác nhân gây bệnh nguy hiểm như vi khuẩn Salmonella, Escherichia coli sinh độc tố Shiga (STEC), Listeria monocytogenes hoặc ấu trùng sán dây bò (Taenia saginata) nếu quá trình chăn nuôi, giết mổ hay chế biến không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn”, Tiến sĩ Giang nói.

Có phải thịt càng tái càng bổ?

Một ngộ nhận rất phổ biến trong cộng đồng hiện nay là chỉ cần nhúng nhanh miếng thịt qua nước phở đang sôi, chần lướt trong nồi lẩu hoặc đơn giản là vắt chút chanh lên bề mặt là thịt đã đủ “chín”.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, mọi phương pháp này chỉ làm thay đổi bề ngoài của miếng thịt, trong khi nhiệt độ ở phần tâm thịt vẫn chưa đủ mức cần thiết để tiêu diệt các loại vi sinh vật và ký sinh trùng trú ẩn bên trong.

Theo khuyến cáo chính thức từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt bò nguyên miếng nên đạt nhiệt độ tâm tối thiểu là 63 độ C và cần được để nghỉ ít nhất 3 phút trước khi thưởng thức. Riêng đối với thịt bò xay hoặc băm nhỏ, tiêu chuẩn bắt buộc là phải nấu chín hoàn toàn đến 71 độ C.

“Trong quá trình xay nhỏ, các vi khuẩn bám trên bề mặt miếng thịt đã bị trộn lẫn vào toàn bộ khối thịt. Do đó, các món ăn quen thuộc như hamburger, bò viên hay bò băm tuyệt đối không ăn tái dưới bất kỳ hình thức nào”, Tiến sĩ Giang nói.

Đáng chú ý, không phải ai cũng có cùng mức độ rủi ro khi đối mặt với các tác nhân độc hại này. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh đái tháo đường, bệnh thận mạn tính, xơ gan hoặc đang điều trị ung thư, người phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch là những nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm. Họ rất dễ gặp phải các biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu vô tình mắc các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, với các nhóm nguy cơ cao này, việc ăn thịt bò chín kỹ là việc cần thiết.