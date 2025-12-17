Anh Hờ A Sùng (dân tộc Mông), thôn Dền Thàng, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

Xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) từ lâu là vùng đất còn nhiều gian khó. Với 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống nơi đây gắn liền với những triền núi cao chót vót và khí hậu khắc nghiệt.

Bao đời nay, người dân thôn Dền Thàng vẫn quẩn quanh với nương ngô, nương lúa. Tập quán canh tác lạc hậu, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên cùng những hủ tục còn sót lại, khiến cái đói, cái nghèo cứ dai dẳng bám lấy từng nếp nhà.

Giữa bức tranh trầm buồn ấy, Hờ A Sùng sớm nhận ra một thực tế: Nếu cứ mãi đi theo lối mòn của cha ông, chỉ trông chờ vào vài vụ lúa ngô trên đất bạc màu, thì cuộc sống sẽ mãi luẩn quẩn trong túng thiếu.

Khát vọng thoát nghèo đã thôi thúc chàng trai trẻ phải tìm một hướng đi khác biệt. Sùng hiểu rằng, muốn đổi đời, không thể chỉ dùng sức mà phải dùng cái đầu, phải dám nghĩ, dám làm.

Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng và cú hích từ nền tảng số

Điểm khác biệt lớn nhất của Hờ A Sùng so với nhiều thanh niên trong bản chính là sự nhạy bén với công nghệ. Trong khi chiếc điện thoại thông minh với nhiều người chỉ là phương tiện giải trí, thì với Sùng, đó là cánh cửa mở ra thế giới tri thức.

Thông qua mạng xã hội và các kênh thông tin, Hờ A Sùng miệt mài tìm hiểu mô hình kinh tế hiệu quả. Rồi anh dừng lại ở việc nuôi chim bồ câu. Anh phân tích: Đây là vật nuôi có sức đề kháng tốt, sinh sản nhanh và rất phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Ảnh: Tuấn Ninh

Cách đây 4 năm, Sùng bắt đầu hành trình khởi nghiệp với việc nuôi thử nghiệm vài cặp chim giống. Anh tỉ mỉ quan sát, ghi chép từng đặc tính sinh trưởng của chúng. Khi nhận thấy đàn chim phát triển khỏe mạnh bất chấp cái lạnh vùng cao, anh quyết định dốc toàn bộ vốn liếng tích cóp được khoảng 10 triệu đồng để mở rộng quy mô.

Những ngày đầu, anh đối mặt với vô vàn khó khăn: Vốn ít, kinh nghiệm chăn nuôi gần như bằng không và xung quanh chưa có ai làm để học hỏi. Sùng phải tự mình mày mò, vừa làm vừa rút kinh nghiệm sau những lần thất bại.

Khó khăn lớn nhất đe dọa sự tồn tại của mô hình chăn nuôi này chính là đầu ra. Khi đàn chim đến ngày xuất chuồng, thị trường địa phương còn quá lạ lẫm, thương lái chưa biết đến. Đã có lúc tưởng chừng như bế tắc, nhưng Sùng không bỏ cuộc.

Đàn chim được đóng gói cẩn thận trước khi giao cho thương lái

Thay vì ngồi chờ khách đến, anh chủ động tìm khách trên không gian mạng. Anh chụp ảnh đàn chim, quay video quá trình chăm sóc sạch sẽ và đăng tải lên các hội nhóm, trang cá nhân. Từng đơn hàng lẻ được chốt, từng chuyến đi giao hàng bất kể nắng mưa đã giúp anh kết nối được với thị trường.

Chính chiếc điện thoại thông minh đã giúp anh đưa sản phẩm chim bồ câu vùng cao đến được với các nhà hàng, quán ăn tại những xã lân cận. Tư duy nhạy bén đã giúp anh biến khó khăn thành lợi thế, mở ra hướng đi bền vững.

Quả ngọt trên vùng đất khó

Khi đầu ra đã ổn định, anh Sùng mạnh dạn vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Có vốn, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại bài bản, kiên cố và nâng đàn lên 100 con giống.

Sự kiên trì của chàng trai Mông đã được đền đáp xứng đáng. Hiện nay, trang trại của anh cung cấp ra thị trường khoảng 300 - 400 con chim bồ câu/tháng.

Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi tháng anh Sùng thu lãi khoảng 15 triệu đồng. Nguồn thu nhập này không chỉ giúp gia đình anh ổn định cuộc sống, con cái được học hành đầy đủ mà còn là minh chứng sống động cho thấy: Làm giàu trên quê hương không phải là điều không thể.

Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, Hờ A Sùng tích cực hỗ trợ các hộ gia đình xung quanh cùng phát triển kinh tế. Từ việc hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, chăm sóc chim non, kiểm tra trứng cho đến cách phối trộn thức ăn (ngô xay, cám đẻ) để giảm chi phí, anh đều tận tình chỉ bảo.

Các quy trình chăm sóc được anh Sùng tận tâm thực hiện hàng ngày, từ con non mới nở đến chim thành phẩm. Ảnh Tuấn Ninh

Đặc biệt, anh còn đứng ra bao tiêu đầu ra cho các hộ tham gia mô hình, giúp bà con yên tâm sản xuất. Anh mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ về quỹ đất để anh có thể mở rộng quy mô, tạo thêm sinh kế cho nhiều hộ dân hơn nữa.

Nhắn nhủ tới những người trẻ vùng cao, anh Sùng chia sẻ thông điệp giản dị nhưng thấm thía: "Thanh niên cần mạnh dạn đổi mới tư duy, tận dụng lợi thế của công nghệ và thời đại số. Không thể mãi trông chờ vào ruộng nương nếu muốn vươn lên làm chủ cuộc đời mình".

Anh Hờ A Sùng cùng gia đình

Mô hình chăn nuôi của anh Hờ A Sùng giờ đây đã trở thành điểm sáng kinh tế tại Mù Cang Chải, thắp lên niềm tin và khát vọng thoát nghèo cho đồng bào dân tộc nơi đây.