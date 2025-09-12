PROFIT500 là kết quả của hành trình 15 năm tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Khởi nguồn từ Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được công bố năm 2010, đến năm 2017, PROFIT500 ra đời như một bước kế thừa, đổi mới và nâng tầm.

Nếu TOP1000 TAX tập trung ghi nhận trách nhiệm đóng góp cho ngân sách Nhà nước, PROFIT500 mở rộng phạm vi đánh giá, phản ánh toàn diện năng lực tài chính và cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nền kinh tế và đất nước. PROFIT500 tuân theo các đánh giá dựa trên thông lệ và chuẩn mực quốc tế khi không chỉ đo lường quy mô lợi nhuận, khả năng tạo giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư… mà còn đánh giá cam kết và đóng góp cho ngân sách quốc gia, cho cộng đồng, cho xã hội.

Bảng xếp hạng năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của PROFIT500 như một “thước đo” uy tín phản ánh sức khỏe doanh nghiệp. Tiêu chí đánh giá không chỉ dừng ở lợi nhuận trước thuế, mà còn bao gồm các chỉ số hiệu quả sinh lời, tiềm năng tăng trưởng, uy tín truyền thông, khả năng cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Nhờ đó, bảng xếp hạng trở thành công cụ tham chiếu quan trọng cho các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Danh sách 1

Danh sách 2

Doanh nghiệp PROFIT500 - nền móng vững chắc của nền kinh tế

Phân tích dữ liệu 2024 cho thấy các doanh nghiệp PROFIT500 tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế với lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 1.961 tỷ đồng - gần gấp ba lần mức trung bình 707 tỷ đồng của toàn bộ doanh nghiệp trong nghiên cứu. Bất chấp biến động toàn cầu, 64,3% doanh nghiệp PROFIT500 đã công bố báo cáo tài chính ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2025, cao hơn mức 59,7% của toàn bộ doanh nghiệp được khảo sát.

Xét từng khu vực, khối FDI tiếp tục dẫn đầu về hiệu quả sử dụng tài sản (ROA), trong khi khu vực Nhà nước ghi nhận cải thiện rõ rệt về hiệu quả sử dụng vốn (ROE) - dấu hiệu tích cực cho thấy sự đổi mới trong quản trị và khai thác nguồn lực công. Khu vực Tư nhân dù chịu áp lực thị trường nhưng vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh tế.

Nguồn: Thống kê PROFIT500, 2019 - 2025

Đáng chú ý, doanh nghiệp PROFIT500 (tính cả hai bảng) đóng góp gần 60% tổng thu thuế thu nhập doanh nghiệp của cả nước trong năm 2024. Riêng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam có mức đóng góp bình quân gần 2.000 tỷ đồng. Những con số này không chỉ chứng minh tiềm lực tài chính vững chắc, mà còn phản ánh trách nhiệm xã hội và vai trò trụ cột của PROFIT500 trong bảo đảm an ninh ngân sách, tạo nguồn lực để Nhà nước thúc đẩy cải cách, nâng cao phúc lợi xã hội và duy trì ổn định vĩ mô.

“Cú hích” thể chế - bệ phóng niềm tin và tăng trưởng

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam khá phân hóa, phản ánh tâm lý thị trường còn thận trọng và phụ thuộc đáng kể vào biến động kinh tế toàn cầu cũng như các chính sách điều hành trong nước.

Nguồn: Khảo sát TOP500, tháng 1-4-8/2025

Tuy nhiên, niềm tin của cộng đồng đang được củng cố nhờ các cải cách thể chế, đặc biệt là “bộ tứ Nghị quyết” 57, 59, 66 và 68 của Trung ương - những định hướng vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, vừa gắn kết phát triển kinh tế với an sinh xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo. Cùng với việc cải thiện môi trường pháp lý và các dự án hạ tầng trọng điểm, đây là bệ phóng quan trọng giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Dẫn dắt đổi mới, vươn tầm thế giới

Theo khảo sát của Vietnam Report, các doanh nghiệp đang chuyển dịch ưu tiên chiến lược theo hướng cân bằng giữa lợi nhuận và phát triển bền vững, bao gồm: Đẩy mạnh đầu tư công nghệ (78,9%); Nâng cao năng lực nhân sự (57,9%); Tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy (52,6%); Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro (52,6%); Phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội (47,4%). Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn mục tiêu phát triển bền vững tăng 37,8% so với năm trước, phản ánh sự trưởng thành trong tư duy quản trị, chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu.

Nguồn: Khảo sát PROFIT500, tháng 8/2025

Việc công bố PROFIT500 không chỉ là dịp ghi nhận thành tựu của những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh mà còn khẳng định vai trò tiên phong của họ trong trách nhiệm đóng góp cho ngân sách, cho cộng đồng, đồng thời tối ưu hóa lợi ích kinh doanh. Đây chính là lực lượng nòng cốt dẫn dắt làn sóng đổi mới, lan tỏa giá trị phát triển bền vững và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh doanh quốc tế.

Lễ tôn vinh PROFIT500 năm 2025 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Hà Nội, song hành cùng công bố ALPHA30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam & Top 10 Công ty uy tín các ngành trọng điểm. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Tọa đàm “Giải mã Gen đầu tư chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam”, quy tụ nhiều chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

(Nguồn: Vietnam Report)