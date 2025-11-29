Không chỉ dừng ở việc tạo điểm nhấn truyền thông, festival cho thấy một cách tiếp cận mới của thương hiệu khi dùng âm nhạc làm phương tiện kết nối trực tiếp với giới trẻ nhóm khách hàng mục tiêu của GS25 Việt Nam tại thị trường Việt Nam.

Chương trình được chia thành hai sân khấu với định vị cảm xúc rõ ràng. Chìll Stage được thiết kế theo hình ảnh ngọn hải đăng mang đến trải nghiệm âm nhạc nhẹ, tập trung vào chiều sâu cảm xúc thông qua các màn trình diễn indie và DJ. Hiệu ứng ánh sáng cùng cách xử lý tiết tấu tạo nên không gian tĩnh trong sự kiện mang tính đại chúng, phản ánh đúng nhu cầu “tìm chỗ lặng” của một bộ phận khán giả thuộc thế hệ trẻ.

Trái lại, 9ice Stage được xây dựng như sân khấu chính với năng lượng cao. Phần mở đầu sử dụng hệ thống visual LED được dựng riêng, kết hợp cùng hơn 40 vũ công, mang màu sắc trình diễn hiện đại tương tự các show âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý là dù tiết mục thể hiện yếu tố thương hiệu, phần dàn dựng vẫn giữ thẩm mỹ sân khấu, không gây cảm giác lồng ghép quảng cáo, cho thấy tư duy tổ chức hướng đến trải nghiệm thay vì phô trương.

Sân khấu còn chứng kiến lần đầu kết hợp giữa Lyly và CoolKid trong ca khúc “24H + 1”, sáng tác dựa trên triết lý hoạt động của GS25 Việt Nam. Ngoài tính chất trình diễn, bài hát được đánh giá là thành tố nội dung phản ánh rõ nét cách thương hiệu chuyển hoá thông điệp “+1 tận tâm” sang ngôn ngữ phù hợp với Gen Z. Việc chọn âm nhạc làm phương thức truyền tải được xem là hướng đi phù hợp khi thế hệ trẻ có xu hướng tiếp nhận cảm xúc nhanh hơn thông điệp trực tiếp.

Bên cạnh đó, chương trình tạo chú ý với các màn kết hợp nghệ sĩ hiếm gặp, như Jun Phạm - Isaac, hay Kang Daniel - Loco. Theo ghi nhận, tiết mục chung giữa Kang Daniel và Loco được nhiều khán giả xem là khoảnh khắc bất ngờ nhất đêm diễn, nhất là khi đây là màn kết hợp chưa từng xuất hiện trên sân khấu tại Hàn Quốc. Sự kiện không chỉ thu hút bằng danh tiếng nghệ sĩ mà còn bởi cách sắp xếp nội dung tạo chiều sâu cảm xúc.

Đại diện GS25 Việt Nam cho biết festival là bước khởi đầu trong chiến lược định vị thương hiệu trở thành một phần trong lối sống của giới trẻ Việt Nam. GS25 Việt Nam lựa chọn âm nhạc như “cánh cửa” để tiếp cận thế hệ Z nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm, sự đồng điệu trong giá trị thay vì chỉ tương tác ở khía cạnh dịch vụ.

Dù mới tổ chức lần đầu, GS25 Việt Nam Music Festival được giới chuyên môn đánh giá là tín hiệu tích cực, khi một thương hiệu bán lẻ tìm cách kết nối khách hàng qua văn hóa và giải trí. Sự kiện cho thấy việc đầu tư vào trải nghiệm âm nhạc có thể trở thành công cụ xây dựng hình ảnh dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh Gen Z không chỉ tiêu dùng sản phẩm mà còn tìm kiếm sự đồng hành từ thương hiệu.

Sự kiện được tổ chức tại Creative Park không gian mở giữa lòng thành phố với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn thu hút hơn 10.000 người tham dự. Nhiều cộng đồng mạng nhận định, trong khi phần lớn chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam tập trung mở rộng mạng lưới và tối ưu bán hàng nhưng ít đầu tư vào hình ảnh và trải nghiệm, GS25 Việt Nam lại “vượt chiều” khi biến mỗi chiến dịch thành một điểm đến mang tính phong cách, thời trang và giải trí. Bằng loạt sự kiện và dự án sáng tạo: như Đu Đông Slay Đã, bộ sưu tập linh vật MooMoossi hay việc kết hợp văn hóa Việt - Hàn trong từng chiến dịch. Đây là minh chứng rõ ràng cho tham vọng chuyển mình từ một chuỗi cửa hàng tiện lợi thành “người kích hoạt lối sống và cộng đồng”, một người bạn hiểu Gen Z và đồng hành cùng họ trong mọi khoảnh khắc.

GS25 Việt Nam Music Festival được tổ chức bởi GS25 Việt Nam (vận hành bởi liên doanh Sơn Kim Group và GS Retail)

Bích Đào