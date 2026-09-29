Mô hình đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền cũng mở rộng sự tham gia của các cộng đồng tôn giáo vào những việc chung của địa phương.

Từ việc của đạo đến việc chung

Phường Phong Cốc (Quảng Ninh) hiện có hơn 27.000 cư dân, 5 cơ sở tôn giáo gồm 4 chùa và 1 điểm nhóm Tin Lành, với hơn 2.000 tín đồ.

Từ tháng 4/2026, mô hình “Chức sắc, chức việc, tín đồ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” được triển khai tại địa phương. Điểm đáng chú ý là sự tham gia của cả Phật giáo và Tin Lành, cùng hướng đến những việc thiết thực của cộng đồng.

Các tăng ni, phật tử chùa Pháp Âm tham gia vệ sinh môi trường

Tại chùa Pháp Âm, ngôi chùa có lịch sử hơn 500 năm, tinh thần đồng hành được bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống.

Ni sư Thích Tịnh Nguyên - trụ trì chùa, cho biết hiện có hơn 200 phật tử sinh hoạt tại đây. Từ khi mô hình được triển khai, nhà chùa vận động phật tử tham gia các hoạt động thiện nguyện, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư.

Trong các dịp lễ Phật đản cũng như sinh hoạt thường ngày, phật tử cùng dọn vệ sinh đường xá, giữ gìn cảnh quan quanh chùa và tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Theo Ni sư Thích Tịnh Nguyên, đó cũng là cách để việc tu tập gắn với trách nhiệm đối với nơi mình đang sinh sống.

Ở cộng đồng Tin Lành, tinh thần đồng hành được thể hiện theo cách riêng. Mục sư Phạm Quang Tân - Trưởng điểm nhóm Tin Lành Nam Hòa cho biết, Hội thánh sẵn sàng tham gia các hoạt động do địa phương phát động, từ từ thiện, vệ sinh môi trường đến các hoạt động vì cộng đồng.

Với các tín đồ, sinh hoạt tôn giáo không tách rời trách nhiệm của mỗi người đối với nơi mình đang sống. Dù có cách sinh hoạt tôn giáo khác nhau, hai cộng đồng gặp nhau ở những việc thiết thực. Qua đó, mô hình không chỉ tăng sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ sở tôn giáo mà còn tạo thêm sự gắn kết giữa các cộng đồng tôn giáo trên cùng địa bàn.

Đưa việc đạo vào những chuyện đời

Sự phối hợp giữa chính quyền và các cơ sở tôn giáo tại Phong Cốc không chỉ dừng ở hoạt động thiện nguyện hay vệ sinh môi trường mà đang mở rộng sang những vấn đề mới của đời sống.

Các tăng ni, phật tử tìm hiểu thêm về các tài liệu chính thống

Ngày 12/9, tại chùa Pháp Âm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc tổ chức lớp “Bình dân học vụ số” dành cho ni sư và hơn 40 phật tử.

Những nội dung tưởng như xa với không gian chùa được hướng dẫn theo cách gần gũi, từ thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng mã QR đến kiểm tra thông tin người nhận trước khi giao dịch.

Đáng chú ý, chương trình dành thời gian hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội như cuộc gọi, tin nhắn, đường link giả mạo; các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc chuyển tiền tới tài khoản không rõ nguồn gốc.

Ông Dương Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tuyên truyền, cho biết việc trang bị kỹ năng số đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi, nhóm dễ trở thành mục tiêu của các thủ đoạn lừa đảo đánh vào tâm lý lo lắng về sức khỏe hoặc thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin.

Khi được hướng dẫn cách xác minh nguồn tin, kiểm tra giao dịch và sử dụng mạng xã hội an toàn, người dân có thêm khả năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Các tăng ni, phật tử tham gia lớp “Bình dân học vụ số”

Từ những hoạt động cụ thể, vai trò đồng hành của các tổ chức tôn giáo tại Phong Cốc đang được mở rộng sang nhiều vấn đề sát với đời sống người dân.

Theo ông Đặng Quang Ngạn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động của các tôn giáo trong tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Khi sự đồng hành được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, các tổ chức tôn giáo có thêm cơ hội đóng góp cho xã hội, trong khi chính quyền có thêm nguồn lực để kết nối, tuyên truyền và chăm lo đời sống người dân ngay từ cơ sở.