Ngày 22/9, Lan Zhanfei bất ngờ lọt top tìm kiếm nhiều nhất tại Trung Quốc sau khi tiết lộ trong một buổi phát trực tiếp rằng, anh có thể kiếm tới 100 triệu NDT (khoảng 369 tỷ đồng) mỗi năm từ công việc sáng tạo nội dung.

Chàng trai 33 tuổi này được cộng đồng mạng gọi là “người đàn ông tự do nhất trên Internet” hay “đại sứ tự do” nhờ loạt video du lịch mang đậm chất đời thường, hài hước và gần gũi, The Cover đưa tin.

Ảnh: SCMP

Zhanfei sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Lạc Định (tỉnh Quảng Đông). Khi anh đang học trung học, cha qua đời vì bệnh tim, mẹ suy sụp tinh thần rồi rơi vào trầm cảm, để lại gánh nặng cơm áo và nợ nần chồng chất trên vai người con cả.

Để lo cho mẹ và em gái, ban ngày Zhanfei làm việc ở công trường, còn ban đêm đi rửa bát ở nhà hàng.

Theo SCMP, cuộc đời chàng trai nghèo chỉ thực sự rẽ sang hướng khác khi một người bạn phát hiện khả năng chơi game vượt trội của Zhanfei và đưa anh bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt của ngành thể thao điện tử khiến Zhanfei buộc phải từ bỏ vào năm 2014. Sau khi chuyển sang việc phát trực tiếp game vào năm 2018, Zhanfei đã nhanh chóng đạt được thành công và thu hút tới 2 triệu người theo dõi kênh của mình.

Ảnh: Handout

Đầu năm 2023, sau khi trải qua cú sốc bị bạn gái phản bội, Zhanfei quyết định bán xe sang, xin nghỉ phép dài hạn và bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới. Anh ghi lại trải nghiệm qua những video đăng tải trên mạng xã hội.

Chỉ trong hơn 1 năm, Zhanfei chia sẻ hơn 300 video du lịch về hành trình của mình và thu hút tới 150 triệu lượt thích. Đặc biệt, video ghi lại chuyến đi Nam Cực của Zhanfei đã nhận tới 9 triệu lượt “thả tim” tương tác.

Cộng đồng mạng nhận định điều làm nên sức hút cho các video của Zhanfei không phải ở kỹ xảo cầu kỳ mà là cách kể chuyện dung dị, hài hước, mang góc nhìn của một người bình thường.

Dù nổi tiếng và có tới 25 triệu người theo dõi, song Zhanfei chưa khi nào giấu giếm về tuổi thơ nghèo khó hay việc từng bị mẹ mắng vì quá mê chơi game.

Một người bình luận: “Khi xem video của anh ấy, tôi có cảm giác như đang đi cùng một người bạn thân thiết". “Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thấy cảnh đẹp khắp thế giới. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân tới những nơi ấy", người khác viết.

Sự nổi tiếng nhanh chóng của Lan Zhanfei cũng kéo theo không ít tranh luận. Đầu năm nay, anh tiết lộ đã chi khoảng 2 triệu NDT (tương đương 7,3 tỷ đồng) cho các chuyến đi kể từ năm 2023, khiến dư luận xôn xao về khối tài sản thật sự của anh.

Đa số bất ngờ khi anh có vẻ ngoài giản dị, thậm chí xuề xòa lại có thể là một "đại gia ngầm". Một cư dân mạng hài hước nhận xét: “Anh ta ăn mặc như kẻ ăn xin, ai mà ngờ lại giàu như thế".