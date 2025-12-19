Nhịp sống ngày nay khiến nhiều người rơi vào cảm giác phải chạy không ngừng nghỉ. Vừa hoàn thành mục tiêu này, họ đã phải nghĩ ngay đến mục tiêu tiếp theo. Nhưng khi dành thời gian chậm lại và lắng nghe chính mình, nhiều người nhận ra mỗi chặng đường đã qua đều có giá trị - dù là thành công lớn hay những tiến bộ âm thầm.

Minh Anh (nhân viên văn phòng, 28 tuổi, TP.HCM) nhìn lại hành trình của mình và nhận ra: “Năm vừa qua không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng bản thân tôi đã đi qua từng giai đoạn với rất nhiều nỗ lực. Có những mục tiêu chưa trọn vẹn, có những kế hoạch phải làm lại từ đầu, nhưng tôi tự hào vì mình đã không bỏ cuộc.”

Câu chuyện của Minh Anh phản ánh tâm lý của nhiều người trẻ: họ đang học cách trân trọng hành trình của chính mình, thay vì chỉ chú tâm vào đích đến. Và từ nhận thức đó, “tự thưởng” trở thành một nhu cầu tự nhiên - một khoảng dừng có chủ đích để ghi nhận nỗ lực nói với chính mình: “Tôi đã làm được và tôi xứng đáng được tự hào về bản thân”. Đây cũng là cách mỗi người nạp năng lượng, nuôi dưỡng sự tự tin và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách mới.

Người trẻ học cách trân trọng nỗ lực của chính mình và tự thưởng cho hành trình cố gắng ấy. Nguồn ảnh: Shutterstock

Khác với quan niệm về việc “chiều chuộng bản thân”, tự thưởng theo cách của người trẻ ngày nay mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn. Mỗi người có cách riêng để nâng niu bản thân: đi xa vài ngày, trải nghiệm điều mới mẻ, dành thời gian chăm sóc, hoặc giữ lại một dấu ấn đặc biệt ghi nhớ hành trình cả năm.

Chuyến du lịch ngắn ngày để "reset" tinh thần

Không cần phải là hành trình dài ngày, một chuyến đi cuối tuần đến vùng biển gần hay thị trấn yên bình cũng đủ làm mới tâm trí. Rời khỏi guồng quay quen thuộc, hít thở bầu không khí mới giúp tìm lại nguồn cảm hứng cho năm mới.

"Tôi quyết định thưởng cho mình một chuyến đi Đà Lạt không kế hoạch. Chính nhờ vậy mà tôi có cảm giác năm cũ được khép lại gọn gàng hơn, không còn mang theo quá nhiều áp lực," Minh Anh nói.

Một chuyến du lịch một mình mùa cuối năm là lựa chọn hay để giải phóng tinh thần. Nguồn ảnh: Shutterstock

Trải nghiệm mới để khơi nguồn cảm hứng

Tham gia workshop, học một kỹ năng hay thử hoạt động chưa từng dám làm trước đây là cách nhiều người khơi nguồn cảm hứng. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn là lời cam kết tiếp tục phát triển bản thân.

Mỹ Hương (giáo viên, 33 tuổi, TP. Đà Nẵng ) tâm sự: "Mình chọn học làm gốm vào cuối năm. Ngồi nặn đất, làm hỏng rồi làm lại, tự nhiên thấy năm qua cũng vậy. Không hoàn hảo nhưng có tiến bộ. Cảm giác đó giúp mình bước sang năm mới nhẹ nhàng hơn."

Trải nghiệm một hoạt động mới là cách để khơi nguồn cảm hứng. Nguồn ảnh: Shutterstock

Dành trọn một ngày chăm sóc bản thân

Giữa nhịp sống bận rộn, dành riêng một ngày cho bản thân là món quà vô giá. Đó có thể là buổi spa thư giãn, một ngày đọc sách yêu thích, hay một ngày không lịch trình, không thông báo công việc, chỉ tập trung chăm sóc bản thân. Khoảnh khắc “sống chậm” này giúp chúng ta cân bằng lại năng lượng, chuẩn bị tinh thần cho những thử thách mới.

Dành một ngày để bản thân thư giãn là cách để nạp lại năng lượng. Nguồn ảnh: Shutterstock

Chọn một món trang sức làm biểu tượng cho sự tự hào về bản thân

Bên cạnh những trải nghiệm, không ít người chọn một món trang sức làm quà tự thưởng, không chỉ làm đẹp mà còn lưu giữ dấu ấn của hành trình trưởng thành. Một chiếc nhẫn, dây chuyền hay bông tai trở thành minh chứng cho những nỗ lực đã bỏ ra, những khó khăn đã vượt qua.

Lan Vy (quản lý nhà hàng, 30 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ:“Cuối năm, khi nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra có rất nhiều giai đoạn không hề dễ dàng. Có những lúc mệt mỏi, hoài nghi, nhưng rồi vẫn phải tự đứng vững và bước tiếp. Tôi chọn mua đôi bông tai trong bộ sưu tập My First Diamond của PNJ cho bản thân như một cách để ghi nhận những nỗ lực ấy. Mỗi lần đeo lên, ý nghĩa của món trang sức này giúp tôi nhớ rằng mình đã từng mạnh mẽ như thế nào, và điều đó cho tôi thêm tự tin để bắt đầu một năm mới.”

Hiểu được tâm lý này, nhiều thương hiệu trang sức như PNJ đã tung ra các bộ sưu tập cuối năm với thông điệp khuyến khích người trẻ tự thưởng bản thân My First Diamond, Magnétique. Những thiết kế tinh tế, hiện đại không chỉ phù hợp làm quà tặng mà còn là lựa chọn ý nghĩa để tự ghi nhận hành trình của mình.

Món trang sức không chỉ làm đẹp mà còn lưu giữ hành trình trưởng thành. Nguồn ảnh: PNJ.

Việc tự thưởng không đơn thuần là tiêu dùng hay hưởng thụ, mà là hình thức tự chăm sóc tinh thần giúp củng cố lòng tự trọng và tạo động lực phát triển. Khi tự thưởng một cách có ý thức, người trẻ gửi thông điệp tích cực đến chính mình: những nỗ lực đã bỏ ra đều có giá trị và xứng đáng được ghi nhận.

Điều này tạo động lực tiếp tục cho những bước đi mới, thay vì cảm giác kiệt sức sau một năm dài căng thẳng. Dù chọn cách nào - một chuyến đi, buổi spa hay món trang sức - điều quan trọng là hãy nhớ rằng bạn xứng đáng.

Ngọc Minh