Người đàn ông 44 tuổi sống ở miền nam nước Pháp trải qua một cuộc sống bình yên, có sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Đến một ngày, anh cảm thấy chân trái đau và yếu. Khi tình trạng này kéo dài khoảng 2 tuần, anh đã đến bệnh viện kiểm tra.

Chân yếu là triệu chứng phổ biến, có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm tập thể dục quá sức, lưu thông máu kém, tổn thương thần kinh do mắc bệnh tiểu đường, các vấn đề về cột sống như thoát vị đĩa đệm, mất cơ do tuổi tác hay bệnh lý nghiêm trọng như đột quỵ hoặc đa xơ cứng.

Ban đầu, bác sĩ lo ngại người đàn ông mắc một tình trạng thần kinh ảnh hưởng đến các đầu dây thần kinh, nhưng các xét nghiệm đã loại trừ nguy cơ này.

Từ triệu chứng ở chân, người đàn ông phát hiện bất ổn ở não. Ảnh minh họa: Pexels

Theo The Lancet, sau khi các bác sĩ chụp CT và MRI đầu của nam bệnh nhân, họ đã rất sốc khi phát hiện ra một túi dịch khổng lồ ở nơi đáng lẽ phải là não của anh.

Tiền sử bệnh án cho thấy, khi mới 6 tháng tuổi, người bệnh đã trải qua phẫu thuật dẫn lưu não thất - tâm nhĩ nhằm lấy bớt lượng dịch não tùy dư thừa để điều trị bệnh não úng thủy. Ở tuổi 14, nam bệnh nhân bị chứng thất điều (kiểm soát cơ kém) và mất một phần sức mạnh cơ ở chân trái. Sau một thời gian điều trị, các triệu chứng đó hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trưởng thành, triệu chứng của anh lại tái phát. Lú này, các bác sĩ xác định anh bị não úng thủy do tắc nghẽn lưu thông dịch não tủy.

Lionel Feuillet, bác sĩ thần kinh tại Đại học Địa Trung Hải ở Marseilles (Pháp), chia sẻ về ca bệnh trên: "Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên xem xét hình ảnh chụp CT. Bộ não của bệnh nhân nhỏ hơn rất, rất nhiều so với bình thường. Đây là trường hợp duy nhất mà chúng tôi biết”.

Trong các xét nghiệm tâm lý thần kinh, người đàn ông trên có chỉ số IQ là 75 - nằm ở mức thấp hơn bình thường. Nhưng anh vẫn có thể sinh hoạt bình thường, công việc ổn định, đã kết hôn và có 2 đứa con.

Tiến sĩ Feuillet cho biết các vấn đề ở chân trái là triệu chứng sinh ra từ tình trạng mất nửa não của bệnh nhân.

Sau khi các bác sĩ tạo đường dẫn lưu mới cho chất dịch, người đàn ông này đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng các lần chụp cắt lớp tiếp theo cho thấy không có thay đổi nào về kích thước não của anh.

Triệu chứng của bệnh não úng thủy

Theo The Sun, bệnh não úng thủy đặc trưng bởi sự tích tụ dịch não tủy, dẫn đến tăng áp lực nội sọ. Các triệu chứng khác nhau ở từng nhóm tuổi.

Ở trẻ sơ sinh: Kích thước đầu tăng nhanh hoặc đầu to bất thường, đỉnh đầu phồng, dễ cáu kỉnh hoặc quấy khóc, nôn thường xuyên không có nguyên nhân rõ ràng, ngủ nhiều, ít tỉnh táo, co giật, mặt như bị hạ xuống.

Ở trẻ lớn: Đau đầu, mắt mờ hoặc nhìn đôi, khó giữ thăng bằng, buồn nôn và nôn, buồn ngủ, mệt mỏi, dễ cáu kỉnh, thay đổi tính cách, tiểu nhiều lần hoặc mất kiểm soát tiểu tiện.

Ở người lớn: Đau đầu kéo dài hoặc nghiêm trọng, mắt mờ hoặc nhìn đôi, khó giữ thăng bằng, buồn nôn hoặc nôn, buồn ngủ, mệt mỏi, sa sút trí tuệ, tiểu nhiều lần hoặc mất kiểm soát tiểu tiện.