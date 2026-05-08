Ngày 8/5, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, qua nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện một người người bệnh đồng thời mắc 2 loại ung thư.

Theo đó, người đàn ông 69 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm và polyp đại tràng đã ung thư hóa giai đoạn sớm. Cả hai tổn thương được phát hiện khi bệnh ở giai đoạn đầu giúp việc điều trị ung thư được chủ động hơn.

Tổn thương ung thư dạ dày được cắt trọn qua nội soi bằng kĩ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD). Ảnh: BVCC

Người bệnh sau đó được can thiệp bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD). Chỉ trong một lần nội soi, toàn bộ tổn thương đã được loại bỏ, không cần phẫu thuật, không phải hóa trị hay xạ trị.

Phương pháp này giúp bảo tồn gần như nguyên vẹn chức năng của dạ dày và đại tràng, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục. Người bệnh nhanh chóng ổn định và xuất viện.

Trường hợp trên một lần nữa cho thấy ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm thường không có biểu hiện rõ ràng. Những dấu hiệu tưởng như đơn giản như táo bón, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa có thể là lời cảnh báo âm thầm của cơ thể.