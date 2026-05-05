Phó giáo sư, Tiến sĩ Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, ung thư thực quản đặc biệt nguy hiểm vì triệu chứng giai đoạn đầu thường mờ nhạt. Dấu hiệu như nuốt vướng, nuốt nghẹn dễ bị bỏ qua. Trong khi đó, bệnh lại có xu hướng di căn hạch sớm và tiến triển nhanh. Nhóm nguy cơ cao gồm nam giới trung niên, người hút thuốc lá, uống rượu bia kéo dài.

Tại Khoa Ngoại tiêu hóa 1, các bác sĩ vừa phẫu thuật cho 2 bệnh nhân ung thư thực quản.

Trường hợp thứ nhất là người bệnh 48 tuổi nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài, được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới giai đoạn tiến triển, phải mở thông dạ dày để đảm bảo dinh dưỡng. Trường hợp khác là bệnh nhân 61 tuổi, ung thư thực quản 1/3 giữa, đã trải qua hóa xạ trị trước phẫu thuật.

Người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Cả hai bệnh nhân đều được chỉ định phẫu thuật nội soi 3D cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng (cổ - ngực - bụng).

Theo bác sĩ Vụ, điều trị ung thư thực quản đòi hỏi phối hợp đa mô thức gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và liệu pháp miễn dịch. Trong đó, phẫu thuật đóng vai trò then chốt nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn còn khu trú.

Thách thức lớn nhất của phẫu thuật này là phải can thiệp đồng thời nhiều vùng giải phẫu, nạo vét hạch rộng và kéo dài nhiều giờ. Đặc biệt, việc xử lý hạch quanh dây thần kinh thanh quản quặt ngược đòi hỏi độ chính xác cao. Nếu tổn thương dây thần kinh này, người bệnh có thể gặp biến chứng nặng như khàn tiếng, rối loạn nuốt hoặc viêm phổi hít, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Hiện nay, Khoa Ngoại tiêu hóa 1 đã xây dựng và chuẩn hóa toàn diện quy trình phẫu thuật ung thư thực quản. Quy trình này bao gồm từ khâu lựa chọn chỉ định, chiến lược tiếp cận phẫu thuật, trình tự nạo vét hạch cho đến kiểm soát biến chứng trong và sau mổ. Việc chuẩn hóa giảm thiểu sai sót kỹ thuật, tối ưu thời gian phẫu thuật và nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh.

Nhờ đó, bệnh viện đạt được nhiều kết quả tích cực như triển khai phẫu thuật thường quy cho cả những trường hợp ung thư tiến triển, tăng khả năng điều trị triệt căn, kiểm soát tốt biến chứng và hạn chế tái phát, từ đó cải thiện tiên lượng sống.

Tuy nhiên, bác sĩ Vụ nhấn mạnh, hiệu quả điều trị ung thư thực quản phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm. Đáng tiếc, ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng, dễ bị bỏ qua.

Giai đoạn sớm người bệnh có cảm giác thức ăn vướng, khó nuốt nhẹ nhưng vẫn có thể nuốt nếu nhai kỹ, nóng rát, khó chịu sau xương ức.

Giai đoạn tiến triển, các triệu chứng nuốt nghẹn tăng dần, đặc biệt với thức ăn đặc do khối u gây tắc lòng thực quản; sụt cân do ăn uống khó khăn và ảnh hưởng của khối u; khàn tiếng nếu khối u xâm lấn dây thần kinh thanh quản.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

