Thông tin được bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), trả lời VietNamNet bên lề hội nghị Đánh giá công nghệ y tế Việt Nam năm 2026 với chủ đề Nâng cao chất lượng bằng chứng trong đánh giá công nghệ y tế và các giải pháp ứng dụng trong xây dựng chính sách chi trả bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 6/5.

BHYT có thể chi trả thêm 30 thuốc ung thư

Theo dự thảo bổ sung danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả BHYT sửa đổi, Bộ Y tế dự kiến bổ sung 84 thuốc trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư. Đây cũng là nhóm có số thuốc bổ sung cao nhất, chủ yếu là các thuốc phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị miễn dịch.

Đợt cập nhật lớn nhất sau hơn 8 năm này sẽ gồm hơn 20 nhóm thuốc. Ngoài nhóm thuốc ung thư còn có nhóm thuốc bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa… được bổ sung.

Cập nhật tiến độ xây dựng danh mục, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế cho biết hiện các hội đồng chuyên môn của từng nhóm thuốc đang họp, đánh giá. Nếu đúng tiến độ, quá trình thẩm định chuyên môn của hội đồng sẽ hoàn tất trong tháng 5, sau đó chuyển sang bước pháp lý để ban hành trong quý 2 năm 2026.

Theo Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế), chi phí điều trị ung thư đang là một trong những thách thức lớn nhất của hệ thống y tế nước ta.

Thuốc luôn chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất trong cấu phần chi trả của Quỹ BHYT. Năm 2023, quỹ chi 45.841 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,82%; năm 2024 là 50.784 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,22%.

Riêng với nhóm bệnh ung thư, theo thống kê năm 2023, BHYT chi trả cho thuốc điều trị ung thư lên tới hơn 7.500 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng chi khám chữa bệnh BHYT. Con số này năm 2022 là hơn 6.600 tỷ đồng, chiếm 14,5%.

Đặc biệt, các thuốc đích, miễn dịch giá đắt đỏ, BHYT chưa thanh toán nhiều, chủ yếu người bệnh tự chi trả, thực sự là gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình. Một người điều trị thuốc đích hoặc liệu pháp miễn dịch có thể tốn từ 120-150 triệu đồng mỗi tháng.

Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế cho biết danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được "lên thẳng" tuyến trên có thể được mở rộng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Bổ sung bệnh hiểm nghèo được lên thẳng tuyến trên

Bà Trang cho hay đơn vị đang đề nghị các bệnh viện, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 01 sau hơn 1 năm có hiệu lực, đặc biệt là nội dung liên quan danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng cấp chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến, chuyển viện vẫn được 100% mức hưởng BHYT.

Theo kế hoạch, thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01 sẽ được ban hành trong năm nay.

Cơ quan soạn thảo cũng ghi nhận để bổ sung những mặt bệnh mới vào danh sách các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo để người dân có thể thuận lợi lên thẳng bệnh viện cấp chuyên sâu, tuyến Trung ương điều trị, giảm chi phí cho bệnh nhân.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế, sau hơn 1 năm thực hiện Thông tư 01, người dân được hưởng lợi rất nhiều, đặc biệt nhóm 10 bệnh ung thư (mã bệnh C) giúp người bệnh được tiếp cận sớm để điều trị tại bệnh viện cấp chuyên sâu ngay sau khi có kết quả chẩn đoán xác định.

Ngoài ra, một số bệnh hiếm, bệnh lý huyết học do rất chuyên sâu nên hầu hết bệnh nhân hiện nay được lên thẳng các bệnh viện đầu ngành như Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hay Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM.