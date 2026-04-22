3/4 số bệnh nhân đến viện ở giai đoạn sớm

Ngày 23-24/4, Bệnh viện K (Hà Nội) tổ chức Hội thảo Quốc tế Ung thư vú năm 2026 với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học trong nước và các chuyên gia quốc tế.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Theo GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 24.563 ca mắc mới, đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ giới, chiếm 28,9%; số ca tử vong là 10.008.

Đáng chú ý, so với nhiều quốc gia khác, tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng.

Khám ung thư vú tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC.

Bên lề hội thảo, PGS.TS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại vú, Bệnh viện K cho biết, trước đây số bệnh nhân phát hiện ung thư vú đa số ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, hiện khoảng 3/4 số bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, nhờ đó tỷ lệ sống thêm cải thiện rõ rệt. Theo thống kê, tỷ lệ sống sau 5 năm đã tiệm cận mức của thế giới, đạt khoảng 85-90%. PGS Quang đánh giá đây là một kết quả rất khả quan.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng chia sẻ về những tiến bộ trong điều trị cũng góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Các kỹ thuật xạ trị hiện đại giúp giảm biến chứng, trong khi phẫu thuật tạo hình, tái tạo vú không chỉ phục hồi hình thể mà còn mang lại sự tự tin, ổn định tâm lý cho phụ nữ sau điều trị. Nhờ vậy, người bệnh không chỉ được kéo dài thời gian sống mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

PGS Quang chia sẻ về ung thư vú. Ảnh: Mạnh Trần.

Trong kỷ nguyên y học chính xác, yếu tố then chốt là đánh giá bệnh một cách chính xác và toàn diện. Điều này thể hiện ở hai khía cạnh: thứ nhất là chẩn đoán hình ảnh ngày càng phát hiện được các tổn thương rất nhỏ; thứ hai là các kỹ thuật giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch và sinh học phân tử đã giúp hiểu sâu hơn về cơ chế của ung thư vú. Từ đó, bác sĩ có thể xây dựng các phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.

Gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được tích hợp vào quá trình chẩn đoán và điều trị, hỗ trợ bác sĩ nâng cao độ chính xác, cập nhật kiến thức và xây dựng các phác đồ tham khảo. AI còn giúp việc hội chẩn đa chuyên khoa trở nên nhanh chóng, linh hoạt hơn. Nhờ những tiến bộ này, điều trị ung thư vú ngày càng được cá thể hóa, tối ưu hóa cho từng người bệnh.

Phụ nữ nên khám tầm soát ở độ tuổi từ 40 trở lên

Tại hội thảo, Giáo sư Anees B. Chagpar (Khoa Phẫu thuật, Trường Đại học Yale,Mỹ) cho biết, phẫu thuật ung thư vú hiện hướng tới hai mục tiêu chính. Thứ nhất là kiểm soát khối u: Nếu như giai đoạn 1950-1960, bệnh nhân thường phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú thì hiện nay xu hướng là phẫu thuật bảo tồn, chỉ cắt một phần tuyến vú hoặc cắt rộng khối u; trong tương lai, thậm chí có thể không cần phẫu thuật trong một số trường hợp.

Mục tiêu thứ hai là đánh giá và kiểm soát hạch bạch huyết. Trước đây, việc vét hạch nách được thực hiện rộng rãi nhưng hiện nay xu hướng chuyển sang sinh thiết hạch cửa. Nếu hạch âm tính thì không cần vét hạch, còn trong một số trường hợp dương tính vẫn có thể kiểm soát bệnh mà không cần can thiệp rộng. Trong tương lai, có thể tiến tới giảm thiểu hoặc loại bỏ cả sinh thiết hạch cửa ở một số nhóm bệnh nhân.

PGS Quang khuyến cáo các chị em phụ nữ nên đến khám tầm soát ở độ tuổi từ 40 trở lên. Tuy nhiên dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên kiểm tra bằng cách tự khám vú tại nhà sau kỳ kinh 3-5 ngày để khi phát hiện bất thường thì đến khám.

