Dinh dưỡng khoa học ngày càng được nhìn nhận là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Với thế mạnh trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe từ nền tảng “Aminoscience” (“Khoa học về Axit amin”), Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến dinh dưỡng hướng đến những nhóm đối tượng khác nhau, từ trẻ em, bà mẹ đến các thành viên trong gia đình.

Bữa ăn học đường vì một thế hệ tương lai tầm vóc

Một trong những sáng kiến được Ajinomoto Việt Nam triển khai từ năm 2017 là Dự án Bữa ăn học đường, phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế. Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ dinh dưỡng học đường. Trong đó, Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cung cấp 120 thực đơn với hơn 360 món ăn nghiên cứu theo khẩu vị 3 miền Bắc, Trung và Nam đã được cân đối dinh dưỡng cho học sinh tiểu học ở từng độ tuổi, giúp các trường lựa chọn và xây dựng thực đơn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Giao diện website Dự án Bữa ăn học đường.

Bên cạnh đó, Chương trình giáo dục dinh dưỡng “Ba phút thay đổi nhận thức” giúp học sinh tiếp cận các nguyên tắc ăn uống khoa học theo cách trực quan, sinh động từ những hình ảnh, video trước giờ ăn trưa. “Bếp ăn mẫu bán trú” được xây dựng theo tiêu chuẩn bếp ăn một chiếu Nhật Bản là mô hình để các trường học tập và xây dựng bếp ăn bán trú phù hợp, trong khi “Quầy buffet rau” khuyến khích học sinh chủ động lựa chọn và tăng cường rau củ trong bữa ăn hàng ngày.

Học sinh chủ động bổ sung rau trong khẩu phần ăn bán trú tại “Quầy buffet rau” ở trường.

Đến nay, dự án đã được mở rộng tới hơn 4.500 trường tiểu học trên cả nước, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho hơn 2.5 triệu học sinh.

Đồng hành cùng mẹ và trẻ trong những năm đầu đời

Nếu Bữa ăn học đường tập trung vào lứa tuổi học sinh, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em tiếp tục mở rộng phạm vi chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, bắt đầu từ những ngày đầu thai kì của mẹ cho đến khi trẻ 60 tháng tuổi.

Ra mắt từ năm 2020, Chương trình được Ajinomoto Việt Nam phát triển với sự phối hợp của Cục Bà mẹ & Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế, hướng tới cung cấp kiến thức và công cụ hỗ trợ xây dựng chế độ ăn phù hợp cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ từ 7-60 tháng tuổi.

Hơn 2.000 món ăn cho mẹ và trẻ tại Phần mềm Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

Một trong những điểm đáng chú ý là phần mềm cung cấp hệ thống thực đơn với hơn 2.000 món ăn, được thiết kế cho mẹ và trẻ tương ứng với từng giai đoạn thai kì ở mẹ và phát triển ở trẻ. Người dùng có thể tham khảo thực đơn, tự xây dựng thực đơn theo nhu cầu và dễ dàng chế biến theo hướng dẫn chi tiết, đồng thời tiếp cận các thông tin dinh dưỡng phù hợp.

Đưa kiến thức dinh dưỡng vào từng bữa cơm gia đình

Hướng đến chăm sóc dinh dưỡng cho tất cả thành viên trong gia đình, phần mềm Ajinomoto – Sức khỏe Gia đình Việt đã được phát triển với sự tư vấn chuyên môn của Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Y dược TP.HCM. Chỉ cần đăng kí một tài khoản miễn phí tại website suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn là người dùng có thể chăm sóc dinh dưỡng cho cả nhà.

Trang chủ phần mềm Ajinomoto – Sức khỏe Gia đình Việt.

Nền tảng hướng tới cung cấp thông tin và công cụ hỗ trợ xây dựng chế độ ăn uống cân bằng trong cuộc sống hàng ngày cho tất cả các thành viên trong gia đình với các tính năng nổi bật như Theo dõi sức khỏe, Tư vấn sức khỏe, Kiểm tra và lên bữa ăn…

Với chức năng Kiểm tra và lên bữa ăn, nền tảng sẽ đưa ra khuyến nghị bữa ăn còn lại phù hợp tình trạng sức khỏe của người dùng. Chẳng hạn như bữa sáng đã ăn một bát bún bò Huế, bữa trưa đã ăn một suất cơm gà, tính năng này sẽ giúp đề xuất bữa ăn còn lại phù hợp với mức năng lượng được khuyến nghị dựa theo tình trạng sức khỏe của người dùng, từ đó đưa ra định lượng các nhóm thực phẩm và các chất dinh dưỡng được cá nhân hóa cho người dùng.

Dễ dàng lên bữa ăn còn lại theo kế hoạch với nền tảng Ajinomoto – Sức khỏe Gia đình Việt.

Có thể thấy các sáng kiến dinh dưỡng mà Ajinomoto Việt Nam đang triển khai có sự nối tiếp giữa các nhóm đối tượng. Bà mẹ và trẻ nhỏ ngay từ những năm đầu đời có công cụ hỗ trợ chế độ ăn dinh dưỡng khoa học, trẻ tiểu học có thể được tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và bữa ăn bán trú cân bằng dưỡng chất tại trường học, còn các thành viên trong gia đình có thể tiếp tục duy trì những thói quen ăn uống cân bằng trong sinh hoạt hàng ngày.

Đây cũng là một phần trong hành trình của Ajinomoto Việt Nam hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")”.

(Nguồn: Ajinomoto Việt Nam)