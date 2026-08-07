PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng cho biết, trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giá thành hợp lý và dễ chế biến nhất.

Tuy nhiên, từ một món ăn có lợi cho sức khỏe, trứng có thể trở thành “không tốt” nếu chúng ta sử dụng sai cách. Dưới đây là 3 sai lầm thường gặp khi ăn trứng:

Cho rằng trứng lòng đào bổ dưỡng hơn trứng chín hoàn toàn: Đây là quan niệm khá phổ biến nhưng chưa có cơ sở khoa học thuyết phục. Trứng lòng đào có ưu điểm là mềm, béo, dễ ăn nhưng giá trị dinh dưỡng không vượt trội so với trứng chín. Ngược lại, trứng chưa được nấu chín hoàn toàn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là Salmonella, có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, sốt hoặc ngộ độc thực phẩm.

Trứng luộc là món ăn giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Hoàng Huê

Đặc biệt, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch nên tránh ăn trứng lòng đào hoặc trứng sống vì đây là những nhóm có nguy cơ gặp biến chứng nặng hơn khi nhiễm khuẩn.

Ăn quá nhiều trứng vì nghĩ rằng càng bổ càng tốt: Trứng giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng không phải là thực phẩm duy nhất cần thiết cho cơ thể. Một chế độ ăn chỉ tập trung vào trứng mà thiếu thịt, cá, rau xanh, sữa, các loại đậu… dễ mất cân đối dinh dưỡng.

Đối với người khỏe mạnh, việc ăn khoảng 3-7 quả trứng mỗi tuần hoặc trung bình một quả mỗi ngày trong một chế độ ăn cân bằng thường là phù hợp. Tuy nhiên, người mắc rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc có nguy cơ tim mạch cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh khẩu phần.

Chế biến trứng với quá nhiều dầu mỡ, muối hoặc thực phẩm chế biến sẵn: Trứng bản thân là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng cách chế biến có thể làm thay đổi chất lượng món ăn. Ví dụ, trứng chiên nhiều dầu, ăn cùng thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội hoặc nhiều nước sốt có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa, muối và năng lượng dư thừa.

Luộc, chiên, hấp hay lòng đào, cách nào tốt nhất?

Trứng luộc: Đây là một trong những cách chế biến tốt nhất vì giữ được giá trị dinh dưỡng, không cần thêm dầu mỡ và đảm bảo an toàn nếu trứng được nấu chín.

Trứng hấp: Lựa chọn này rất tốt, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm vì mềm, dễ tiêu hóa.

Trứng chiên: Bạn nên chiên với lượng dầu vừa phải, tránh dùng dầu chiên đi chiên lại.

Trứng lòng đào: Cách chế biến này có thể phù hợp với một số người trưởng thành khỏe mạnh nếu lựa chọn trứng an toàn và chế biến vệ sinh nhưng không nên xem đây là cách ăn tốt hơn hoặc bổ dưỡng hơn.

PGS Hưng cho rằng, lựa chọn tối ưu nhất là trứng được nấu chín vừa đủ, trong đó lòng trắng và lòng đỏ đã đông lại, kết hợp với chế độ ăn đa dạng. Bà nội trợ không nên luộc trứng quá lâu đến mức lòng đỏ khô, có vòng xanh xám quanh lòng đỏ làm giảm chất lượng cảm quan, dù không làm mất đáng kể giá trị dinh dưỡng.