Hiện nay, anh Trần Quý Bảo sở hữu hơn 80 ao nuôi trên diện tích hơn 3ha, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm từ bán ốc bươu thương phẩm và con giống.

Anh Bảo cho hay, năm 2018, sau khi vỡ nợ 1,2 tỷ đồng, anh Bảo quyết tâm bắt đầu lại từ con số 0. Được người thân giới thiệu, anh vay 12 triệu đồng để thử nghiệm mô hình nuôi ốc bươu đen - một hướng đi còn khá mới mẻ tại địa phương thời điểm đó.

Chỉ với 500m2 đất và 20.000 con giống ban đầu, sau 4 tháng, anh thu được 4 tấn ốc thương phẩm, bán được 280 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng lớn từ mô hình này, anh mạnh dạn vay vốn, thuê 3ha đất trũng bị bỏ hoang và bắt tay vào xây dựng hệ thống ao nuôi quy mô lớn.

Anh Bảo bên vựa ao nuôi ốc bươu đen. Ảnh: T.Lương

Theo anh Bảo, để nuôi ốc bươu đen hiệu quả, việc chuẩn bị ao và chăm sóc đúng kỹ thuật là yếu tố then chốt. Ao nuôi được thiết kế dạng lòng chảo, có khu vực sâu để ốc trú đông và bờ thoai thoải để ốc bò lên đẻ trứng. Cỏ dại quanh bờ được giữ nguyên để tạo bóng mát và mô phỏng môi trường tự nhiên.

Thức ăn cho ốc hoàn toàn là các loại rau, lá cây và trái cây dễ kiếm như lá mì, đu đủ, xuyến chi, bèo tấm, mít xanh... Mỗi tuần, nước trong ao được thay khoảng 30% để giữ vệ sinh và duy trì chất lượng môi trường sống.

"Hàng ngày, tôi tỉ mỉ quan sát những con ốc bươu đen để kịp thời thay nước, đảm bảo môi trường sống cho chúng. Nước chỉ nên sâu 50-100cm, mỗi tuần phải thay khoảng 30% nước thì ốc mới phát triển tốt được", anh Bảo nói.

Sau khoảng 3 tháng, ốc đạt trọng lượng thương phẩm hoặc được chọn lọc làm giống. Mỗi năm, trang trại của anh Bảo cung cấp ra thị trường hơn 4 triệu con giống và hơn 70 tấn ốc thương phẩm. Sản phẩm ốc của anh cũng đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao từ năm 2020.

Ốc giống được bán với giá 200 đồng/con. Ảnh: T.Lương

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Bảo còn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động tại địa phương. Anh cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống và kỹ thuật cho người dân trong vùng.

Từ mô hình của anh, hàng chục hộ dân tại xã Bình Minh đã mạnh dạn chuyển đổi đất trũng kém hiệu quả sang nuôi ốc bươu đen. Một trong số đó là chị Nguyễn Thị Hòa (45 tuổi), người đang sở hữu 3 ao nuôi ốc trên diện tích 1.500m2. Mỗi năm, chị thu hơn 12 tấn ốc, đem lại lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Theo chị Hòa, nghề nuôi ốc không quá khó, nhưng người nuôi cần hiểu kỹ về môi trường nước, hệ sinh thái ao và các loại bệnh thường gặp như sưng vòi, bệnh đường ruột. Đặc biệt, vào mùa mưa, nếu không kiểm soát được độ pH trong ao, ốc có thể chết hàng loạt.

Song song với việc nuôi ốc, nhiều hộ dân địa phương còn tận dụng diện tích ao, mương để trồng bèo cám - một loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho ốc. Bèo được thu hoạch đều đặn 2 lần mỗi tuần, bán với giá khoảng 50.000 đồng/bao tải.

Ao nuôi ốc được phân thành từng lô để đánh dấu thời gian thả giống. Ảnh: T.Lương

Không cần chăm sóc nhiều, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa, đồng thời giúp đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho các trang trại nuôi ốc.

Theo ông Trần Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, hiện toàn xã có khoảng 30 hộ nuôi ốc bươu đen trên tổng diện tích hơn 22ha. Nhờ mô hình này, nhiều hộ đã thoát nghèo và có thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên nuôi ốc ồ ạt nếu chưa nắm chắc kỹ thuật và hiểu rõ điều kiện môi trường. Thời gian tới, xã dự kiến mở rộng diện tích nuôi lên 50ha và thành lập hợp tác xã nuôi ốc, hướng tới xây dựng thương hiệu "Ốc bươu đen Bình Minh" theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường.