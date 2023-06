XEM CLIP:

Chiều 16/6, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên thông tin, đơn vị triệu tập nhóm thanh niên có hành vi đua xe trái phép tại đường vành đai 4 trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công tỉnh Bắc Giang về việc xác minh nhóm đối tượng có hành vi đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên đã tiến hành xác minh, triệu tập 6 đối tượng liên quan lên làm việc.

Hình ảnh nhóm đối tượng đua xe (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm đối tượng có hành vi đua xe trái phép bị triệu tập lên cơ quan công an.

Qua đấu tranh, làm rõ được 3 đối tượng gồm: L.N.M. (SN 1999, trú tại huyện Việt Yên), N.V.T. (SN 1997, trú tại huyện Hiệp Hòa), N.V.H. (SN 1999, trú tại huyện Lục Nam) và các đối tượng còn lại đến xem đua xe.

Các đối tượng thuộc các nhóm khác nhau, hẹn nhau qua các trang mạng xã hội như: "Báo xe BG", "Anh em TuaRing"... để đến địa bàn huyện Việt Yên tụ tập đua xe.

Các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm tại cơ quan công an.

Phương tiện được các đối tượng sử dụng đua xe.

Tại cơ quan công an, L.N.M. cho biết, bản thân chỉ đi chơi và ham vui nên tham gia đua xe.

"Thời điểm đó, tôi thấy mọi người so kè tốc độ theo cặp nên mượn xe để tham gia. Tôi đua theo hình thức là hai xe chạy, so kè nhau về tốc độ ở đoạn đường khoảng hơn 100m, tốc độ tối đa khi đua khoảng hơn 100km/h", L.N.M. nói.

Còn N.V.H. cho biết, tại thời điểm thực hiện hành vi đua xe, H. không nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Tuy nhiên, khi được lực lượng chức năng triệu tập, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm thì H. đã biết đó là hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.