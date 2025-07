Trao đổi với VietNamNet xung quanh một loạt tai nạn xe khách mà gần đây nhất là vụ xảy ra lúc 2h10 sáng 25/7 khiến 10 người chết, 15 người bị thương trên quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết, điểm chung của các vụ tai nạn là thường xảy ra vào ban đêm, gần sáng.

“Xe khách đi ban đêm thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với ban ngày. Nguyên nhân là do khi chạy đêm, phát sinh nhiều tình huống hơn. Đó là tình trạng tránh, vượt không tuân thủ quy tắc giao thông của một số tài xế; hoặc hiện tượng hai xe đi ngược chiều không chuyển đèn pha (chiếu xa) sang đèn cốt (chiếu gần) theo đúng quy định, gây lóa mắt xe đối diện – đây là nguy cơ dễ dẫn đến mất lái, gây tai nạn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tai nạn. Ảnh: Thiện Lương

Ngoài ra, chạy đêm khiến nhịp sinh học của tài xế thay đổi, họ dễ mệt mỏi, buồn ngủ hơn so với ban ngày. Chưa kể, nếu đường không có làn dừng khẩn cấp, sơn vạch kẻ không rõ ràng thì cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao hơn”, ông Quyền nhấn mạnh.

Thắt dây an toàn suốt hành trình

Để đảm bảo an toàn cho hành khách khi di chuyển ban đêm, ông Quyền cho rằng dây đai an toàn luôn là yêu cầu quan trọng hàng đầu.

“Nếu chẳng may xe gặp tai nạn, dây an toàn sẽ giúp giữ hành khách tại chỗ, tránh bị dồn về phía trước, giảm va đập và hạn chế thương tích nghiêm trọng”, ông nói.

Trên hệ thống đăng kiểm, xe khách bị lật ở Hà Tĩnh đêm 25/7 là xe nguyên bản, không phải xe hoán cải từ loại xe ghế ngồi sang xe giường nằm như một số ý kiến nhận xét.

Xe khách này xuất xưởng từ Thaco, được thiết kế loại xe khách với số ghế nằm/ngồi cho 24 người.

Theo ông Quyền, hiện trên tất cả các xe chở khách, dù là ghế ngồi hay giường nằm, đều bắt buộc phải có dây an toàn theo quy định. Để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình, ngay cả lúc ngủ, hành khách nên luôn thắt dây an toàn.

Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua thao tác này, đặc biệt là trên xe giường nằm, có thể do quên hoặc tự ý tháo dây để thoải mái hơn sau khi được nhắc nhở thắt dây trước lúc khởi hành.

Thế nhưng, mỗi khi gặp tai nạn – xe va chạm hoặc lật – thì dây an toàn chính là “phao cứu sinh”, giúp hành khách không bị hất văng ra ngoài hoặc va đập mạnh.

Anh Nguyễn Văn Hải, tài xế lái xe đường dài, cho biết để hành trình an toàn, bên cạnh việc chọn nhà xe uy tín với tài xế chuyên nghiệp, xe được bảo dưỡng định kỳ, hành khách cũng nên chọn vị trí ngồi hoặc giường nằm phù hợp. Đặc biệt trong các chuyến đi dài hoặc qua đêm, việc lựa chọn đúng chỗ sẽ giúp hành khách yên tâm nghỉ ngơi và chủ động hơn nếu có sự cố xảy ra.

Theo kinh nghiệm của anh Hải, khu vực giữa xe (từ hàng ghế thứ 3 đến thứ 7 trên các xe 40–45 giường) được coi là vị trí an toàn nhất. Đây là điểm trọng tâm của xe, chịu ít tác động hơn khi xe vào cua, phanh gấp hoặc di chuyển trên đường xấu.

Nếu xảy ra va chạm, phần giữa xe cũng giúp phân tán lực tác động tốt hơn so với đầu hoặc đuôi xe, từ đó giảm nguy cơ chấn thương cho hành khách. Ngoài ra, khu vực này cũng yên tĩnh hơn do cách xa động cơ và cửa ra vào.

Nếu có thể, nên ưu tiên chọn giường tầng dưới. Khi xe di chuyển, tầng dưới ít rung lắc hơn nhờ gần trọng tâm xe. Trong trường hợp phanh gấp hoặc va chạm, nguy cơ té ngã hoặc chấn thương từ tầng dưới cũng thấp hơn. Ngoài ra, tầng dưới cũng dễ lên xuống, thuận tiện cho người già, trẻ nhỏ hoặc người có sức khỏe yếu, đồng thời tiếp cận lối thoát hiểm nhanh hơn.

Anh Hải cũng nhấn mạnh rằng dù chọn được vị trí tốt thì hành khách vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn để giảm thiểu rủi ro phát sinh. Trước khi xe khởi hành, hành khách nên chú ý lắng nghe hướng dẫn từ tài xế hoặc phụ xe về lối thoát hiểm, thiết bị an toàn và các quy định trên xe. Việc biết cách mở cửa thoát hiểm hay xử lý tình huống khẩn cấp sẽ giúp bình tĩnh hơn nếu xảy ra sự cố.

Luôn quan sát xung quanh, chú ý hành vi bất thường của những người gần mình. Nếu phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, cần báo ngay cho tài xế hoặc phụ xe để xử lý kịp thời.