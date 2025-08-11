Ngày 11/8, theo nguồn tin của PV VietNamNet, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim vào tối 9/8 vừa qua.

Bệnh nhân 39 tuổi, là một thầy dạy Zumba trên địa bàn thành phố Cao Bằng, khi đang biểu diễn bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu nhưng khi vào viện bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Hơn một tuần trước, người đàn ông trên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch cần theo dõi.

Khoa cấp cứu nơi tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: BVCB.

Ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể. Nếu không cấp cứu kịp thời, ngừng tuần hoàn hô hấp sẽ gây ra biến chứng tử vong nhanh chóng với tỷ lệ lên tới 90% hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não vĩnh viễn.

Ở một số trường hợp, bệnh nhân sẽ không có dấu hiệu cảnh báo mà xảy ra rất đột ngột. Ngược lại, một số khác lại xuất hiện những triệu chứng như đau tức ngực, hồi hộp và da mặt tái xanh,…

Khi ngừng tuần hoàn hô hấp, bệnh nhân sẽ có những biểu hiện như sau:

- Mất ý thức một cách đột ngột

- Khi lay gọi người bệnh cũng không có phản ứng

- Ngưng thở

- Mạch lớn không đập

Bệnh động mạch vành là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ngừng tuần hoàn đột ngột. Ngoài ra, còn có các bệnh lý tim cấu trúc như: suy tim, bệnh cơ tim giãn, bệnh lý van tim, bệnh tim bẩm sinh. Ngừng tuần hoàn có thể xảy ra ở các bệnh lý khác như: Bệnh tắc động mạch phổi cấp; Viêm phổi suy hô hấp; Cơn hen phế quản cấp; Đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; Đột quỵ nhồi máu não lớn, xuất huyết não do vỡ phình mạch, dị dạng mạch…

