Sáng 13/4, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Đội CSGT - Trật tự Công an quận Cầu Giấy lập chốt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường Phạm Hùng (khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đình).

Lực lượng chức năng kết hợp xử lý xe khách đón trả khách sai quy định, đi với tốc độ kiểu “rùa bò” và kiểm tra tài xế sử dụng chất ma túy.

Một tổ CSGT hóa trang bí mật “bắn” tốc độ xe sau đó báo cho tổ cảnh sát công khai xử lý. Quy trình kiểm tra được thực hiện gồm kiểm tra giấy tờ liên quan đến người lái, phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy bằng nước tiểu.

Tổ cảnh sát hóa trang dùng thiết bị "bắn" tốc độ phát hiện vi phạm

Ô tô khách mang BKS 19B-009.XX bị phát hiện đi với tốc độ 14/30km/h

Đến 9h30 cùng ngày, tổ CSGT hóa trang phát hiện ô tô khách mang BKS 19B-009.XX chạy dưới tốc độ cho phép để bắt khách nên báo tổ cảnh sát công khai dừng xe, kiểm tra.

Tài xế H.Đ.U. trình biên bản xử phạt với lỗi dừng, đỗ xe sai quy định được lập vào ngày 10/4 để xin tổ công tác bỏ qua vi phạm nhưng bất thành.

Theo tài xế U., do xe xuất bến vắng khách nên nhà xe buộc phải chạy lòng vòng đón khách để “vớt vát” bù chi phí xăng, dầu. Với lỗi trên, tài xế U. bị lập biên bản xử phạt với số tiền 900.000 đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện

Đồng thời, tài xế U. cũng được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy bằng nước tiểu.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng dừng ô tô khách chạy tuyến Yên Bái – Hà Nội để kiểm tra. Sau khi được thông báo test nhanh ma túy, tài xế L.S.H. vui vẻ chấp hành.

“Cá nhân tôi rất ủng hộ việc kiểm tra chặt vi phạm nồng độ cồn và ma túy, việc kiểm tra chỉ kéo dài khoảng 5 phút không ảnh hưởng nhiều đến hành trình của xe”, tài xế L.S.H. cho biết.

Các tài xế xếp hàng test nhanh ma túy bằng nước tiểu

Mất khoảng 3 phút để kit test cho ra kết quả

Là một hành khách hay phải đi xe khách đường dài, anh Nguyễn Cảnh Thành (trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết, việc kiểm tra ma túy với tài xế giúp hành khách đi trên xe an tâm hơn.

“Việc tài xế có sử dụng rượu bia, chất ma túy hay không thì hành khách không thể nhận biết được, chỉ khi lực lượng chức năng kiểm tra bằng thiết bị với phát hiện được giúp chúng tôi an tâm trên suốt chuyến đi dài”, anh Thành nói.

Kết thúc ca công tác dài 4 giờ, tổ công tác đã kiểm tra ma túy với hơn 100 tài xế điều khiển xe khách nhưng chưa phát hiện vi phạm.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đặc thù địa bàn của đơn vị quản lý có tuyến vành đai chạy qua, nhiều xe khách liên tỉnh chạy qua và có bến xe Mỹ Đình nên hoạt động kiểm tra ma túy với tài xế được thực hiện liên tục. Đặc biệt, còn khoảng 2 tuần là đến kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5, đơn vị tăng cường kiểm tra để đảm bảo an toàn giao thông.