Ngày 27/3, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Kiên thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Kiên (tại tổ dân phố Nam Phong 3, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng).

Qua kiểm tra phát hiện Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Kiên có hành vi vi phạm hành chính: không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cơ quan chức năng kiểm tra bồn chứa xăng dầu tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Kiên. Ảnh: Chi cục QLTT Cao Bằng

Căn cứ khoản 4 Điều 35 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cửa hàng xăng dầu Quốc Kiên với số tiền 15 triệu đồng. Yêu cầu cửa hàng này nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước và chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Trong bối cảnh xung đột quân sự ở Trung Đông xảy ra, giá xăng dầu thế giới biến động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá mặt hàng này ở nước ta, Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Trọng tâm kiểm tra gồm các hành vi đầu cơ, găm hàng, cắt giảm thời gian bán, tự ý ngừng bán hoặc không bán hàng khi không có lý do chính đáng. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.