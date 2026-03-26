Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động khó lường, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vừa phát đi thông báo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì vận hành tối đa và đảm bảo nguồn cung đến hết tháng 5/2026.

Theo NSRP, vào giữa tháng 3, doanh nghiệp này đã tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Kuwait. Ngay sau đó, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến tiến độ các chuyến hàng tiếp theo. Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, NSRP đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

Nhờ đó, lọc hóa dầu Nghi Sơn đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu. Qua đó, tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Song song với đó, NSRP vẫn đang tích cực và chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào để nâng cao công suất vận hành khi điều kiện cho phép.

Nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước vẫn được đảm bảo. Ảnh: PVN

Liên quan đến mặt hàng xăng dầu, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn và các đơn vị thành viên tích cực làm việc với các đối tác để tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, các sản phẩm xăng dầu và nguyên phụ liệu phục vụ phối trộn. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế vẫn được duy trì ổn định, không bị gián đoạn.

Cụ thể, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được duy trì vận hành ở mức 120% công suất quy đổi, nhằm gia tăng nguồn cung cho thị trường nội địa, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn khi cần thiết.

Trong quý I/2026, sản lượng xăng dầu của Petrovietnam (không bao gồm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn) ước tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt gần 11% kế hoạch quản trị đề ra.

Ngoài ra, sản lượng khai thác dầu thô trong quý I/2026 ước đạt 2,63 triệu tấn, vượt 10,4% kế hoạch và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng gia tăng sản lượng nhập khẩu, mở thêm các lô thầu mới so với kế hoạch. Hoạt động cung ứng xăng dầu của PVOIL tại hơn 900 cửa hàng được duy trì thông suốt.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, chỉ trong vòng 2,5 tháng qua, nước ta đã nhập khẩu 5,5 triệu tấn xăng dầu và dầu thô, tăng 0,6 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, việc doanh nghiệp tăng tốc nhập khẩu xăng dầu diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang, góp phần ổn định nguồn cung mặt hàng ở nước ta.