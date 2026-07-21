Ngày 21/7, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An cho biết, Đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu do có hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ không đúng thời điểm quy định.

Trước đó, ngày 10/7, Đội QLTT số 1 phối hợp Công an xã Đức Châu kiểm tra cửa hàng xăng dầu Thanh Bình (thuộc Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thanh Bình) tại xóm Đông Hà, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại cửa hàng xăng dầu Thanh Bình. Ảnh: Chi cục QLTT Nghệ An

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng niêm yết và bán xăng E10 RON95 mức 3 với giá 23.999 đồng/lít. Mức giá này cao hơn giá do thương nhân phân phối là Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh công bố ở cùng thời điểm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm liên tục từ ngày 26/6 đến ngày 10/7. Tổng số lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là 733 lít.

Đội QLTT số 1 sau đó ra quyết định xử phạt doanh nghiệp 40 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại gần 2,5 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.