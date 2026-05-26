Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này đã thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu. Đoàn công tác đang tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp đầu mối trên cả nước.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc.

Cụ thể, ngày 11/5, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, địa chỉ tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận (TPHCM), bị xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Tiếp đó, ngày 14/5, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng, địa chỉ số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận (TPHCM) cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với hành vi tương tự.

Cơ quan chức năng làm việc với Công ty Cổ phần Anh Phát Petro. Ảnh: QLTT

Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng (Thanh Hóa), bị xử phạt 190 triệu đồng do vi phạm hai hành vi: duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong đợt kiểm tra trước đó, cơ quan này đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc liên tiếp phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; đồng thời yêu cầu các thương nhân đầu mối nghiêm túc thực hiện trách nhiệm về nguồn cung và dự trữ lưu thông theo đúng quy định.