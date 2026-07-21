Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 20/7 tiếp đà đi lên.

Kết thúc phiên giao dịch 20/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,27%, lên mức 89,22 USD/thùng.

Còn giá dầu WTI kết phiên tăng 0,9%, lên 83,23 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch này, giá dầu Brent có thời điểm đạt 91,42 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI có lúc chạm 85,39 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất của 2 loại dầu tiêu chuẩn kể từ ngày 11/6.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (21/7), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h28' ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 89,22 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 82,6 USD/thùng, tăng 0,15% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu thế giới tăng cao trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran ngày càng căng thẳng, làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Trong tuần trước, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Iran. Còn Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait và tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Giá dầu chuẩn đã chạm mức cao nhất trong hơn 1 tháng do lo ngại về sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Tuy nhiên, giá dầu thế giới trong phiên 20/7 đã hạ nhiệt sau khi phát biểu mới từ Bộ Ngoại giao Iran làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nối lại đàm phán với Mỹ, qua đó góp phần làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung dầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, ngày 20/7 cho biết các bên trung gian đã trao đổi thông điệp với Tehran trong những ngày gần đây, nhưng không nêu rõ nội dung các đề xuất đó là gì.

Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters vào ngày 20/7 rằng các bên trung gian đã chuyển cho Tehran một đề xuất nhằm hạ nhiệt xung đột với Mỹ, trong đó đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày để tạo điều kiện tìm cách khôi phục thỏa thuận tạm thời mà hai bên đã đạt được vào tháng trước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (21/7) như sau:

Theo kỳ điều hành 20/7, giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.