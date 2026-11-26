Đại diện Mitsubishi Motors Việt Nam vừa xác nhận thời điểm ra mắt Outlander thế hệ mới vào ngày 11/12 tới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, nhưng giá bán vẫn được giữ kín.

Sau khi gây chú ý với những lô xe đầu tiên cập cảng hồi đầu tháng 11, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) vừa "chốt" thời điểm ra mắt chính thức mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV Outlander thế hệ mới vào ngày 11/12 tới tại TPHCM. Như vậy, sau đúng 1 năm dừng bán tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander sắp trở lại với nhiều điểm mới.

Mitsubishi Outlander là dòng SUV cỡ C có lịch sử từ năm 2001, hiện đã trải qua 5 thế hệ. Ở thế hệ mới, xe vẫn sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi nhưng thiết kế ngoại thất có phần bề thế hơn.

Outlander 2026 tiếp tục sở hữu kích thước khá to lớn trong phân khúc với cấu hình 3 hàng ghế, có thể gập phẳng hàng ghế thứ ba để mở rộng khoang hành lý.

Đây chính là một lợi thế lớn nếu so với các đối thủ trực tiếp như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số trang thông tin nước ngoài, hàng ghế thứ ba của Outlander khá chật hẹp, phù hợp hơn với trẻ em.

Theo tiết lộ từ phía MMV, Outlander phân phối tại Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp 1.5L kết hợp công nghệ hybrid nhẹ (MHEV), cho công suất khoảng 174 mã lực.

So với các đối thủ, thông số trên mạnh hơn so với Mazda CX-5 2.0, Hyundai Tucson 2.0, Ford Territory và cả "người anh em" Destinator. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn so với Honda CR-V hay Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Mitsubishi Outlander 2026 được nhập khẩu về nước từ Nhật Bản. Ảnh: Car And Driver

Một điểm khác biệt của Mitsubishi Outlander thế hệ mới là hệ thống điều khiển dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC), trong khi hầu hết các đối thủ ở phân khúc này đều chỉ sử dụng 1 cầu.

Trước khi MMV ngừng phân phối Outlander trong nước vào cuối năm 2025, Mitsubishi Outlander có giá niêm yết 825-950 triệu đồng. Tuy nhiên, thiết kế chậm đổi mới, trang bị không còn nổi bật và sức ép từ các đối thủ khiến mẫu xe ngày càng hụt hơi.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Outlander chỉ bán được 362 chiếc. Kết quả này phản ánh rõ sự suy giảm sức hút của mẫu SUV Nhật Bản, dù xe từng có lợi thế về cấu hình 5+2 chỗ ngồi và được đánh giá cao về khả năng cách âm, vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Mitsubishi Outlander thế hệ trước dù được đánh giá cao nhưng doanh số bán ra lại khá lẹt đẹt. Ảnh: MMV

Ở lần trở lại này, Mitsubishi Outlander sẽ cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc C-SUV vốn khá chật chội như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, KIA Sportage hay chính "người anh em" Mitsubishi Destinator...

Tại phân khúc C-SUV, Mazda CX-5 vẫn là một trong những mẫu xe dẫn đầu về doanh số nhờ lợi thế giá bán khởi điểm 699 triệu đồng cùng các chương trình ưu đãi thường xuyên tại đại lý.

Trong khi đó, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, KIA Sportage, Subaru Forester... liên tục làm mới sản phẩm, điều chỉnh giá bán và chính sách ưu đãi nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Đáng chú ý, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe Trung Quốc trong hơn một năm qua cũng khiến cuộc đua ở phân khúc này thêm phần khốc liệt, với lợi thế về thiết kế, trang bị công nghệ và giá bán.

Ở ngay nội bộ Mitsubishi, Outlander cũng phải đối mặt với "người anh em" là Destinator. Mẫu C-SUV 7 chỗ này hiện có giá 780-855 triệu đồng, sở hữu cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của các gia đình.

Dù mới ra mắt thị trường Việt Nam chưa lâu, Destinator đã nhiều lần góp mặt trong top 10 ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra với Outlander không chỉ là cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, mà còn phải tìm được vị trí riêng trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi. Nếu tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi, Outlander sẽ được định vị như thế nào để tạo khác biệt và tránh tình trạng hai mẫu xe cùng hãng giành khách của nhau?

Dù chưa hé lộ về giá bán nhưng việc chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản có thể khiến giá bán của Outlander khó giảm so với thế hệ trước.

Các chuyên gia đánh giá, nếu duy trì mức giá quá cao, Outlander sẽ khó cạnh tranh với CX-5 và các đối thủ hiện hữu. Ngược lại, nếu định giá quá gần Destinator, mẫu xe có thể tạo sự chồng lấn trong chính danh mục sản phẩm của Mitsubishi.

Vì vậy, giá bán sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của Outlander trong lần trở lại này. Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế và công nghệ, mẫu SUV Nhật Bản cần một mức giá đủ hấp dẫn để thuyết phục khách hàng quay lại, trong bối cảnh lựa chọn ở phân khúc SUV cỡ C ngày càng phong phú.

So sánh nhanh Mitsubishi Outlander thế hệ mới (thông số tham khảo) với một số đối thủ:

So sánh Mitsubishi Outlander Mazda CX-5 Honda CR-V Hyundai Tucson Kích thước D × R × C (mm) 4.710 × 1.862 × 1.750 4.590 × 1.845 × 1.680 4.691 × 1.866 × 1.681 4.640 × 1.865 × 1.665 Chiều dài cơ sở 2.705 mm 2.700 mm 2.701 mm 2.755 mm Khoảng sáng gầm 210 mm 200 mm 198–208 mm 181 mm Động cơ Xăng 1.5L tăng áp, hybrid nhẹ 48V Xăng 2.0L/ 2.5L Xăng 1.5L tăng áp/ hybrid 2.0L Xăng 2.0L/ Xăng 1.6L tăng áp/ Diesel 2.0L Công suất 174 mã lực 154/ 188 mã lực 188/ 204 mã lực 156/ 180/ 186 mã lực Hộp số CVT 6AT CVT/ e-CVT 6AT/ 7DCT/ 8AT Hệ dẫn động 4 bánh S-AWC FWD/ AWD FWD/ AWD FWD Giá niêm yết Chưa công bố 699-979 triệu 1,039–1,25 tỷ đồng 769-989 triệu Xuất xứ Nhật Bản Việt Nam Việt Nam Việt Nam

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