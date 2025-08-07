Nguyên mẫu tuabin 2 cánh này đạt được tỷ lệ khả dụng lên tới 99,3% và thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) là 2.444 giờ. Sản lượng điện hàng năm tương đương 3.048 giờ tải đầy đủ, ngang bằng với hiệu suất của các tuabin 3 cánh truyền thống hoạt động tại cùng địa điểm.

Dựa trên nền tảng tuabin trên bờ Model X của Envision Energy, nguyên mẫu hai cánh là kết quả của hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển. Nó tích hợp thiết kế mô-đun và công nghệ máy phát điện cảm ứng cấp nguồn kép (DFIG) tốc độ cao để cải thiện đáng kể độ ổn định và hiệu suất.

Ông Lou Yimin, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Sản xuất của Envision Energy, cho biết vượt qua những thách thức kỹ thuật quan trọng như độ rung hệ thống quá mức và mất cân bằng tải, Envision đang định nghĩa lại sự đổi mới trong lĩnh vực điện gió.

Mẫu điện gió 2 cánh quạt của Trung Quốc.

Thiết kế này mang lại nhiều lợi thế thực tế. Với ít linh kiện hơn, trọng lượng nhẹ hơn và khả năng vận chuyển được cải thiện, tuabin hai cánh hứa hẹn sẽ tối ưu hóa chi phí và logistics – đặc biệt ở các khu vực có hạ tầng giao thông hạn chế.

Ông Yimin tin rằng công nghệ này có thể mở đường cho việc áp dụng rộng rãi hơn ở các vùng sâu, vùng xa hoặc tại các quốc gia đang phát triển, nơi tuabin 3 cánh cồng kềnh khó lắp đặt.

Năm 2012, Trung tâm Đổi mới Toàn cầu (GIC) của Envision tại Đan Mạch đã phát triển thành công tuabin 2 cánh ngoài khơi công suất 3,6 MW, đặt nền móng vững chắc cho bước tiến mới nhất này.

Nguyên mẫu tuabin 2 cánh trên bờ đã trải qua một quá trình thử nghiệm khắt khe, bao gồm nhiều tháng thử nghiệm trên giàn tải đa bậc tự do của công ty và gần 2 năm vận hành thực tế tại trung tâm kiểm định năng lượng gió thông minh của Envision. Quá trình này cho phép các kỹ sư mô phỏng và điều chỉnh hệ thống để đạt được hiệu suất và độ ổn định tối ưu trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Với tuabin hai cánh thế hệ mới này, Envision Energy đang mở ra một giải pháp bền vững và hiệu quả, hứa hẹn sẽ định hình tương lai của ngành năng lượng gió.