Đây không chỉ là dịp tôn vinh di tích Thiền phái Trúc Lâm mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm du lịch văn hóa - tâm linh độc đáo tại Ngọa Vân Yên Tử.

Sự kiện di sản mang tầm vóc quốc tế

Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2025 được Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Bình Khê, UBND phường An Sinh và Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử phối hợp tổ chức với ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện tưởng niệm 767 năm ngày đản sinh của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông (11/11 âm lịch năm 1258) và 717 năm ngày Ngài nhập Niết Bàn (năm 1308), đồng thời kỷ niệm 740 năm chiến thắng quân Nguyên Mông dưới sự lãnh đạo của Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông.

Đặc biệt, Tuần lễ cũng là dịp chào mừng sự kiện UNESCO công nhận "Quần thể Di tích Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc" là Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 7/2025. Việc được UNESCO ghi nhận sẽ đưa các di tích Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam lên bản đồ du lịch tâm linh thế giới, tạo cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Phật tử và du khách tham gia Lễ Khai mạc Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân

Chương trình văn hóa đa sắc màu

Kéo dài 14 ngày, Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa phong phú với "Không gian Văn hóa - Lịch sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông", giúp du khách hiểu sâu hơn về vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam từng xuất gia làm Phật.

Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2025 có 2 sự kiện tâm linh trang trọng, thu hút hàng nghìn du khách, Phật tử từ khắp nơi về dự.

Ngày 19/12/2025, không khí trang nghiêm sẽ bao trùm Khu Di tích Am - Chùa Ngọa Vân khi diễn ra Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn dưới sự chủ trì của Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Quảng Ninh. Chuỗi nghi lễ tưởng niệm bắt đầu với Lễ cúng Phật tại Chính điện Chùa Trung, sau đó là Lễ dâng hương trang trọng tại Chùa Thượng và Tháp Phật Hoàng - nơi lưu giữ xá lợi linh thiêng của Đức Điều Ngự Giác Hoàng.

Điểm nhấn của toàn bộ Tuần lễ sẽ là đêm 30/12/2025 với Đại lễ kỷ niệm 767 năm ngày Đức Phật Hoàng đản sinh, do Giáo Hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chủ trì. Chương trình đặc sắc này không chỉ ra mắt bộ phim "Con đường hoằng dương Phật pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông" mà còn mang đến trải nghiệm thiền tập đại chúng với khóa thiền đặc biệt. Điểm nhấn của sự kiện là nghi lễ Hoa Đăng "Trúc Lâm Đại Sĩ" huyền ảo và khép lại bằng tiết mục thiền ca "Sử thi Phật Hoàng Trần Nhân Tông".

Đặc biệt trong ngày 30/12, Ban tổ chức sẽ công bố Kỷ lục Guinness cho cuốn sách "Cư Trần Lạc Đạo" kích thước lớn (1.4m x 1.4m), được chế tác trên giấy giang - thể hiện tinh thần nhập thế độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam.

Cuốn sách "Cư Trần Lạc Đạo" kích thước lớn (1.4m x 1.4m), được chế tác trên giấy giang - thể hiện tinh thần nhập thế độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc

Làng thiền Ngọa Vân - Điểm đến du lịch tâm linh

Song song với các hoạt động văn hóa, du khách có cơ hội trải nghiệm Khu du lịch văn hóa Ngọa Vân Yên Tử - Làng thiền Ngọa Vân - mô hình nghỉ dưỡng tâm linh đặc sắc kết hợp giữa di sản văn hóa và dịch vụ cao cấp. Làng thiền Ngọa Vân được thiết kế theo triết lý Thiền Trúc Lâm, mang đến không gian "digital detox" lý tưởng cho những ai muốn tạm rời xa công nghệ và nhịp sống bộn bề.

Tại đây, du khách không chỉ được tận hưởng không gian yên tĩnh trong khu nghỉ dưỡng cao cấp mà còn tham gia các chương trình thiền định chính thống dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia có kinh nghiệm. Đặc biệt, hệ thống ẩm thực chay tại Làng thiền Ngọa Vân được chế biến đa dạng và tinh tế, mang đến trải nghiệm ẩm thực thanh tịnh, bổ dưỡng cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Làng thiền Ngọa Vân

Cơ hội phát triển du lịch văn hóa - tâm linh

Sự kết hợp giữa di sản văn hóa UNESCO và mô hình Làng thiền Ngọa Vân tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng xu hướng "wellness tourism" đang phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là cơ hội để Quảng Ninh khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tâm linh quốc tế mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thiền phái Trúc Lâm.

Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2025 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn trong lịch trình du lịch cuối năm, mở ra hành trình khám phá văn hóa tâm linh độc đáo tại "Đông phương đệ nhất danh sơn" Yên Tử. Đối với những ai quan tâm đến du lịch trải nghiệm và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn, đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ để hòa mình vào không gian thiêng liêng của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Bên cạnh những chương trình văn hóa tâm linh đặc sắc, Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân còn phát động Cuộc thi ảnh Phật giáo trong đời sống lần thứ 3 do Giáo Hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chủ trì, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân phối hợp thực hiện dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2025 Thời gian: 17/12 - 30/12/2025 Địa điểm: Am Chùa Ngọa Vân, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh Thông tin Cuộc thi ảnh Phật giáo: https://thianhphatgiao2025.com/

Bích Đào