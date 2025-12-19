Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Khu Quản lý Vận hành Sửa chữa Nhà máy điện Phú Mỹ

Sáng ngày 17/12/2025 tại Khu Quản lý Vận hành Sửa chữa Nhà máy điện Phú Mỹ, CBCNV Cơ quan Tổng Công ty, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty EPS, Bộ phận Quản lý vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 3 & 2.2 (OPS) tích cực tham gia hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI với chủ đề “Vạn trái tim, một tấm lòng”.

Không khí tại buổi hiến máu trở nên vui tươi hơn bởi nụ cười của những tình nguyện viên. Mỗi người đều mang đến chương trình tấm lòng sẻ chia, chung tay giúp đỡ các bệnh nhân cần nguồn máu để điều trị bệnh. Kết quả, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM - đơn vị đồng hành cùng Tổng Công ty Phát điện 3 trong chương trình lần này đã thu được 165 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu cho bệnh viện trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2026 sắp tới.

CBCNV Nhiệt điện Vĩnh Tân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại tỉnh Lâm Đồng

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, CBCNV Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức hiến máu vào ngày 13/12/2025; Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phối hợp cùng Công ty Điện lực Gia Lai tham gia hiến máu ngày 05/12/2025; Công ty Nhiệt Vĩnh Tân cũng hưởng ứng chương trình tại xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 28/11/2025, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên trong đơn vị. 03 đơn vị lần lượt đóng góp 38, 42 và 70 đơn vị máu đạt yêu cầu, bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện tại địa phương.

Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp của CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Ngày 10/12/2025, Công ty Nhiệt điện Mông Dương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động của Công ty đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đóng góp 79 đơn vị máu.

Ngày 08/12/2025, tại TP.HCM, cùng với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) - đơn vị đăng cai tổ chức điểm hiến máu và các đơn vị trong ngành Điện, CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3, Ban Quản lý dự án EVNGENCO3 đã tham gia hiến máu nhân đạo, hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI.

Công ty EPS hưởng ứng chương trình hiến máu

Các đơn vị khác trong Tổng Công ty như Công ty CP Thủy điện Thác Bà, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A cùng đồng loạt tổ chức chương trình hiến máu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, hướng đến cộng đồng.

Đến nay, trải qua 11 lần hưởng ứng Tuần lễ hồng do EVN phát động, nhiều CBCNV tại các đơn vị trong EVNGENCO3 đã tham gia đủ 11 lần và rất nhiều người hiến trên 05 lần, được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Với khoảng 500 đơn vị được hiến tặng, đây là “món quà nghĩa tình” mà EVNGENCO3 trao tặng trong dịp Tháng Tri ân khách hàng năm 2025, hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2025).

Vĩnh Phú