Tuấn Trần: Cậu bé bán vé số trở thành "diễn viên 1.500 tỷ" đầu tiên

Năm 3 tuổi, cậu bé Trần Duy Tuấn đã theo mẹ đi bán vé số mưu sinh. Từ tuổi thơ nhọc nhằn đó, diễn viên sinh năm 1992 kiên trì theo nghề diễn và ghi dấu ấn qua hàng loạt phim ăn khách.

Sự nghiệp điện ảnh của Tuấn Trần hiện đã có 7 phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, gồm Bố già (2021), Đất rừng phương Nam (2023), Mai (2024), Làm giàu với ma (2024), Làm giàu với ma 2 (2025), Mang mẹ đi bỏ (2025) và Báu vật trời cho (2026).

Tổng doanh thu từ các dự án này đã vượt 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt, anh là nam diễn viên duy nhất lập chuỗi 4 phim trăm tỷ liên tiếp, thành tích chưa từng có với một nam chính trẻ tại Việt Nam.

Steven Nguyễn gần 10 năm lận đận, "đổi đời" nhờ phim Mưa đỏ

Steven Nguyễn tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TPHCM, cao 1,78m với thân hình cơ bắp vạm vỡ. Trước khi nổi tiếng, anh vừa học diễn xuất vừa đi soát vé sân khấu mưu sinh: "Có lúc tôi đứng ở cửa, nghe tiếng vỗ tay trong rạp mà chỉ ước được đứng trong đó".

Vai Quang trong Mưa đỏ, nhân vật phản diện có tâm lý phức tạp, tạo nên cơn sốt mạng xã hội. Dù đóng vai ác, anh vẫn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt nhờ ngoại hình body 6 múi và ánh mắt biết nói.

Bộ phim đạt doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng với hơn 8 triệu lượt khán giả. Năm 2026, anh tiếp tục ghi dấu ấn trên truyền hình với vai người lính dày dạn kinh nghiệm trong phim Không giới hạn trên VTV1.

Ma Ran Đô: Chàng trai Tây Nguyên với cái tên kỳ lạ nhất showbiz

Sinh năm 1997 tại Gia Lai, cao 1,8m, tên anh được ghép từ tên ca sĩ Madonna và cầu thủ Maradona. Từng đóng vai quần chúng với cát-sê vài trăm nghìn đồng, bước ngoặt đến khi anh được diễn viên Ngọc Thuận định hướng và theo học NSƯT Hữu Châu.

Năm 2025, Ma Ran Đô lập hat-trick với 3 phim liên tiếp top 1 phòng vé, tất cả đều vượt 200 tỷ đồng gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm long diên hương. Ngoài điện ảnh, anh còn gắn bó với sân khấu kịch và người mẫu thời trang. Anh hiện được đồn đoán thủ vai chính cùng Tăng Thanh Hà trong phim Hoàng hậu cuối cùng của đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân.

Liên Bỉnh Phát: Người đàn ông chinh phục châu Á bằng áo dài Việt Nam

Tháng 10/2025, Liên Bỉnh Phát đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Chung của Đài Loan, trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này tại một giải thưởng phim ảnh uy tín ở châu Á. Tờ China Times khen ngợi anh là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam", trong khi Elle Taiwan gọi anh là "quái vật diễn xuất Việt Nam".

Năm 2025, Liên Bỉnh Phát có 3 phim đều chất lượng: Bác sĩ tha hương tại Đài Loan, Quán kỳ nam và Bẫy tiền. Đứng trên sân khấu nhận giải, anh mặc áo dài Việt Nam và xúc động nói: "Tôi cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của một người nghệ sĩ Việt Nam khi mang câu chuyện và tinh thần Việt ra thế giới". Năm 2026, diễn viên sinh năm 1990 tiếp tục được mong đợi qua dự án bom tấn Đại tiệc trăng máu.

Thanh Sơn: Soái ca giờ vàng bứt phá lên màn ảnh rộng

Thanh Sơn sinh năm 1991, thủ khoa đầu vào khoa Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng bước khẳng định vị thế "nam thần" qua hàng loạt phim giờ vàng. Anh được khán giả truyền hình nhớ đến qua các phim đình đám như Tình yêu và tham vọng, 11 tháng 5 ngày và Đấu trí.

Tháng 9/2025 là bước ngoặt khi anh lần đầu trở lại điện ảnh với Tử chiến trên không sau vai diễn đầu tay trong phim Mùi cỏ cháy ở tuổi đôi mươi. Từ "soái ca ngôn tình" quen thuộc, anh chinh phục khán giả với phong thái gai góc, mạnh mẽ. Phim vượt 250 tỷ đồng, giúp anh ghi tên vào nhóm "diễn viên trăm tỷ" và giành giải Nam chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh tại giải Ngôi sao xanh 2025.

Đầu năm 2026, Thanh Sơn tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh nhỏ với phim Đồng hồ đếm ngược trên VTV3 và vai diễn Hải trong phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực.

Trần Ngọc Vàng: "Mỹ nam đen đủi nhất" lột xác thành ngôi sao phim trăm tỷ

Sinh năm 1998 tại Ninh Thuận, Trần Ngọc Vàng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh 2020.

Dù được đánh giá cao về ngoại hình và diễn xuất, anh từng trải qua giai đoạn dài liên tiếp tham gia các phim doanh thu thấp. Tử chiến trên không năm 2025 chính là "quả ngọt" sau nhiều năm kiên trì: vai cơ phó Khanh được đánh giá cao ở cả phân đoạn tình cảm lẫn hành động, góp phần đưa phim vượt 251 tỷ đồng. Anh đúc kết: "Tôi không cho phép mình buồn lâu. Cứ lạc quan và nỗ lực, mình sẽ hái được quả ngọt".

Trần Quốc Anh: Nam thần 1,86m đột phá trên màn ảnh rộng

Sinh năm 1998, cao 1,86m, Trần Quốc Anh bắt đầu với showbiz từ năm 16 tuổi khi thử sức với Vietnam's Next Top Model 2014 rồi dần chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2023, vai Lâm thời trẻ trong Chúng ta của 8 năm sau giúp anh trở thành gương mặt phủ sóng mạng xã hội nhờ chemistry ăn ý với bạn diễn Hoàng Hà.

Năm 2025, anh trở lại ấn tượng với vai nam chính trong Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành, được khen ngợi về sự tiến bộ rõ rệt trong từng phân cảnh cảm xúc. Tết Bính Ngọ 2026, Quốc Anh tiếp tục lột xác trong Thỏ ơi, không còn vẻ công tử bảnh bao bên ngoài mà thể hiện được nét một anh chồng yếu thế, có những ấm ức nhưng chẳng thể nói ra. Tính đến đầu tháng 4/2026 theo Box Office Vietnam, doanh thu phim gần đạt 450 tỷ đồng.

