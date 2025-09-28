Phim Tử chiến trên không đang gây sốt tại các rạp Việt Nam lấy cảm hứng từ những vụ không tặc anh hùng trong lịch sử hàng không Việt Nam. Giữa dàn diễn viên tài năng gồm Thanh Sơn, Trâm Anh và Thái Hòa, Ma Ran Đô nổi bật với vai cảnh vệ Sơn - chàng trai trẻ cao 1,8m, ngoại hình điển trai nhưng tinh thần kiên cường.

Vai diễn không chỉ mang đến những pha hành động kịch tính trên khoang máy bay DC-4 mà còn khắc họa hình ảnh chiến sĩ si tình, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội và hành khách. Đây là bước ngoặt lớn đánh dấu sự chuyển mình của Ma Ran Đô từ hotboy sân khấu thành ngôi sao hành động mới.

Sinh năm 1997, Ma Ran Đô là gương mặt trẻ triển vọng, từng quen thuộc qua vai phụ trong Nụ hôn bạc tỷ và các vở kịch sân khấu như Chạy đến ngày hôm qua. Vai Sơn đánh dấu lần đầu anh thử sức với thể loại hành động, khác biệt hoàn toàn so với những nhân vật lãng mạn trước đây.

"Về vai cảnh vệ Sơn, tâm lý không có gì diễn biến quá phức tạp nhưng đây là vai hành động đầu tiên nên tôi lo lắng. May mắn đã có team của anh Trương Thế Chi giúp đỡ. Vai này không giống những vai trước - giống về tính cách nhưng khác về hoàn cảnh", anh chia sẻ với VietNamNet.

Sự khác biệt nằm ở bối cảnh khốc liệt, đòi hỏi nội tâm đấu tranh giữa tình yêu và nhiệm vụ cùng những cảnh giao tranh dữ dội.

Để chuẩn bị cho vai Sơn - người yêu của tiếp viên Nhàn (Trâm Anh) và cảnh vệ chính trên chuyến bay định mệnh, Ma Ran Đô trải qua khóa huấn luyện thể lực 1 tháng cùng các diễn viên khác trước khi bấm máy. Ma Ran Đô không cần tăng giảm cân, chỉ duy trì tập luyện thể thao đều đặn theo lịch phim. Tuy nhiên, không gian quay khép kín trên mô hình máy bay gây khó khăn cho đoàn phim.

"Những ngày đầu quay trong máy bay đóng kín hơi ngộp, đoàn phải bật máy lạnh. Lúc quay phải tắt để tránh tiếng ồn, quay xong lại bật. Cả đoàn bị nóng-lạnh liên tục nên hầu như ai cũng khản tiếng. Nhờ tập luyện tốt nên quá trình quay chỉ có vài chấn thương nhỏ như bầm tím, xước nhẹ, không ảnh hưởng xương khớp. Vết thương ngoài da là điều bình thường với phim hành động", anh kể.

Trong phim, Sơn chịu đựng những pha giao tranh dữ dội, bị đâm 6 nhát dao (4 nhát từ Tí, 1 nhát từ Dần, 1 nhát từ Long) và trúng 4 phát súng (3 phát từ Long, 1 phát trượt từ Nhàn). Những cảnh cận chiến trong không gian hẹp đòi hỏi động tác nguy hiểm, đa số phân đoạn đánh nhau phải quay nhiều lần để đạt độ hoàn hảo.

Là tân binh hành động, Ma Ran Đô thừa nhận khó khăn lớn nhất là chưa từng đóng thể loại này nhưng ê-kíp đã hướng dẫn kỹ lưỡng, giúp anh vượt qua lo lắng ban đầu.

Thanh Sơn và Ma Ran Đô.

Phim chỉ lấy cảm hứng từ tư liệu lịch sử chuyến bay DC-4, không sao chép hoàn toàn. Cảnh vệ Huệ trong tư liệu thật bị đâm 6-7 nhát dao và được cho là cảm hứng cho vai Sơn. Tuy nhiên, các cảnh chiến đấu tập trung vào vai Bình (Thanh Sơn) - chuyên viên đào tạo cảnh vệ - không có trong tư liệu thật.

"Phim chỉ lấy cảm hứng về các vụ không tặc trong lịch sử chứ không giống hoàn toàn. Tôi là tân binh nhưng phải casting, hợp vai mới được giao. Vai diễn của ai cũng là duyên của người đó", Ma Ran Đô chia sẻ với VietNamNet.

Sau khi nhận vai, anh nghiên cứu tư liệu các vụ cướp máy bay lịch sử, ấn tượng nhất với "lòng quả cảm của phi hành đoàn quyết không khuất phục trước không tặc dù đã bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần".

"Tôi có gặp những cựu cảnh vệ trong thời gian giới thiệu phim sau khi quay xong. Trước đó ê-kíp đã gặp và truyền đạt cho tôi về tâm lý cũng như tinh thần của cựu cảnh vệ khi gặp trường hợp khẩn cấp, điều đó giúp tôi rất nhiều để vào vai", anh chia sẻ. Những chi tiết thực tế này giúp Ma Ran Đô khắc họa nội tâm đấu tranh của Sơn sâu sắc hơn.

Chia sẻ với VietNamNet, Ma Ran Đô tiết lộ về dàn bạn diễn: "Ai cũng nhậu rất ghê... nhậu 3 ngày 3 đêm. Ai cũng nhây và trêu đùa nhau không ngừng, đều thương nhau như gia đình".

Về chuyện tình cảm trên phim, anh khẳng định: "Không có rung động gì vì tôi chỉ tập trung vào nhân vật. Nếu có chỉ là rung động giữa nhân vật với nhân vật. Trâm Anh hay Thiên Ân đối với tôi đều là đồng nghiệp rất dễ thương và chuyên nghiệp". Hiện tại, anh và Thiên Ân vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau thành công chung từ Nụ hôn bạc tỷ.

Gần đây, nụ hôn sân khấu với đàn chị Thúy Diễm gây xôn xao nhưng anh nhìn nhận khá bình tĩnh. "Đó là vai diễn nên việc của tôi chỉ là quan tâm, tập trung cho vai diễn và làm hết mình theo chỉ đạo đạo diễn. Anh chị vẫn là những bậc tiền bối tôi rất kính trọng trong nghề", Ma Ran Đô nói. Sự việc không ảnh hưởng đến quan hệ hay cảm xúc khi anh tiếp tục diễn vở kịch Chạy đến ngày hôm qua.

Ma Ran Đô trong cuộc sống đời thường.

Để duy trì thể lực giữa lịch bận rộn, anh tập gym đều đặn. Những lúc rảnh rỗi, Ma Ran Đô "sạc pin" bằng cách "làm những việc mình thích như ăn uống cà phê với gia đình, bạn bè, tập thể dục, chơi thể thao... cuối tuần diễn sân khấu để duy trì lửa nghề".

Nói về tình yêu, Ma Ran Đô chia sẻ: "Hiện tại tôi chỉ dành phần nhiều thời gian cho công việc, chưa nghĩ đến chuyện tình yêu nhiều. Nhưng tình yêu việc quan trọng nhất là cảm xúc, cách thể hiện tùy thời điểm, thay đổi theo thời gian".

Sau Tử chiến trên không, Ma Ran Đô hào hứng với thể loại hành động nhưng không đặt tiêu chí chọn dự án: "Được làm nghề là điều vô cùng hạnh phúc nên tôi không có tiêu chí lựa chọn gì. May mắn có vai diễn tôi sẽ làm dù bất cứ thể loại nào, mọi chuyện đều tùy thuộc vào duyên".

"Hiện tại, tôi rất vui, hạnh phúc và biết ơn khi được làm công việc yêu thích. Dự định tôi vẫn làm nghề, trau dồi để sống với nghề lâu dài, lo được cho bản thân, gia đình và giúp đỡ mọi người", Ma Ran Đô chia sẻ thêm.

Ma Ran Đô trong phim "Tử chiến trên không":

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, video: NSX