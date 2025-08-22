Lối hoa dưới chân đồi thiêng Tức Dụp

Biểu tượng của ý chí kiên cường

Bản thân ngọn đồi Tức Dụp đã là một cuốn sử sống - hùng tráng và chân thực. Với hệ thống hơn 200 hang động tự nhiên, nối liền nhau như một “pháo đài bất khả xâm phạm”, Tức Dụp đã trở thành nơi che chở cho hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào địa phương trong những năm tháng chống Mỹ ác liệt.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây đã đi vào sử sách với 128 ngày đêm bom đạn khốc liệt. Mỗi tảng đá, mỗi hang sâu, mỗi lối mòn của ngọn đồi đều thấm đẫm máu, mồ hôi và lý tưởng độc lập dân tộc của các chiến sĩ cách mạng.

Đồi Tức Dụp là nơi để lắng nghe, để chiêm nghiệm. Mỗi bước chân hôm nay trên ngọn đồi thiêng là một lời nhắc nhở về lòng biết ơn, về trách nhiệm giữ gìn và lan tỏa những giá trị bất khuất.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, Tức Dụp vẫn đứng đó, bất khuất và trầm mặc. Ngọn đồi không chỉ là ký ức của một thời máu lửa, mà còn là lời nhắn gửi: chỉ khi hiểu rõ cội nguồn, chúng ta mới đủ bản lĩnh để đi tới tương lai.

Ngày nay, Tức Dụp không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia mà còn là điểm đến du lịch văn hóa nổi bật của An Giang.

Từng vết nứt, từng vết lõm bom đạn trên vách đá vẫn còn đó, đủ để nhắc nhớ một thời oanh liệt.

Góp phần đánh thức niềm tự hào dân tộc

Thời gian qua, nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại Đồi Tức Dụp. Các em không chỉ được tận mắt chứng kiến hệ thống hang động, mà còn được nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những trận chiến bi hùng. Chính sự kết nối trực tiếp này giúp thế hệ trẻ nhận ra: Lịch sử không khô khan, mà là một phần máu thịt của chính mình.

“Chúng tôi muốn học sinh hiểu rằng, mỗi mét vuông đất nơi đây đều thấm máu cha anh. Đi tham quan Tức Dụp không chỉ để biết, mà để tự hào và sống có trách nhiệm hơn”, thầy Nguyễn Văn Thảo, một giáo viên dẫn đoàn, chia sẻ.

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, Tức Dụp ngày nay còn được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái - văn hóa. Du khách đến đây không chỉ tìm hiểu lịch sử, mà còn được hòa mình vào thiên nhiên vùng Bảy Núi hùng vĩ. Nhiều hoạt động trải nghiệm như leo núi, khám phá hang động, tham quan trưng bày hiện vật… đã biến nơi đây thành một điểm đến kết hợp giữa học tập, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Theo ngành du lịch An Giang, trung bình mỗi năm Tức Dụp đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Tuy nhiên, để nơi đây thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, cần nhiều hơn những cách làm sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi là sự chân thành và tôn trọng lịch sử. Làm sống lại những câu chuyện lịch sử không phải chỉ để tưởng nhớ, mà để tạo động lực cho thế hệ hôm nay viết tiếp tương lai.

Ngọn đồi Tức Dụp hôm nay vẫn đứng đó, xanh thẳm giữa vùng Bảy Núi, như một lời nhắc nhở lặng thầm nhưng da diết. Mỗi bước chân của thế hệ hôm nay trên vách đá sần sùi kia là sự tiếp nối một bản hùng ca chưa bao giờ khép lại. Hãy đến với Tức Dụp, không chỉ để chụp một tấm hình lưu niệm, mà để bước thật chậm, để nghe đá kể chuyện, để trái tim rung lên trong niềm tự hào.

