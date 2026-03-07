Ngày 7/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguồn gốc túi nilon chứa 24 bánh nghi là ma túy.

24 bánh nghi là ma túy dạt vào bờ biển. Ảnh: CACC

Trước đó vào chiều ngày 6/3, trong lúc đi dọc bờ biển Kê Gà nhặt ve chai, người đàn ông 65 tuổi bất ngờ thấy một túi nilon màu xám trôi dạt vào bờ nên mang về nhà.

Mở túi ra kiểm tra, người này phát hiện bên trong có 24 bánh dạng hình hộp chữ nhật được bọc kín.

Mỗi bánh có kích thước khoảng 20cm x 10cm x 5cm, nặng khoảng 1,2kg. Trong đó, một số bánh bị vỡ, lộ ra bột tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Tân Thành đã nhanh chóng niêm phong các bánh nghi chứa ma túy và báo cáo lên các cơ quan cấp trên để phối hợp, phục vụ công tác giám định.