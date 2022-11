Liên tục phát hiện nhiều túi ghi chữ Trung Quốc, nghi ma túy dạt vào biển Quảng Trị

Xem CLIP: Phát hiện nhiều túi ghi chữ Trung Quốc, nghi ma túy dạt vào biển Quảng Trị

Chiều nay (26/11), Trung tá Hoàng Bách Tùng – Đồn trưởng Đồn Triệu Vân (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, giám định các túi có chữ Trung Quốc, nghi là ma túy vừa được phát hiện trên địa bàn.

Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ các gói vật chất lạ nghi ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh BĐBP

Theo đó, vào khoảng 11h trưa nay, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với công an xã Triệu Vân tuần tra tại bãi biển từ thôn 7 đến thôn 9 thì phát hiện 2 túi lạ, có in chữ Trung Quốc.

Mỗi gói có khối lượng 1kg, bên trong có màu trắng. Sau đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc, niêm phong tang vật và thực hiện các thủ tục pháp lý.

Cách đó ít giờ, vào lúc 10h30 cùng ngày, ngư dân Mai Văn Giới (SN 1973, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân) khi đang đánh cá ở khu vực thôn 8, xã Triệu Vân cũng vớt được 1 gói có trọng lượng 1kg, bên trong có màu trắng, có chữ Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 25/11, bốn ngư dân là ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), Phan Văn Chuẩn (SN 1981), Lê Công Văn (SN 1964) và Nguyễn Văn Phú (SN 1984, cùng trú thôn Đông Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đến Đồn Biên phòng Hải An (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) trình báo việc họ phát hiện 7 túi có màu xanh, in chữ Trung Quốc khi đang hành nghề đánh cá trên biển.

Trong các túi trên chứa tinh chất màu trắng, nghi là ma tuý.